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囤蛋留意保鮮 未洗蛋常溫2-3周 洗選蛋40°F冷藏3-5周

記者啟鉻／洛杉磯報導
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奇諾市The Ranch Egg Store排隊等候買鮮蛋顧客明顯增加。（記者啟鉻／攝影）
奇諾市The Ranch Egg Store排隊等候買鮮蛋顧客明顯增加。（記者啟鉻／攝影）

因全美範圍的高致病性禽流感影響家禽供應，導致近期雞蛋價格持續上漲。有的居民說，現在雞蛋都快吃不起了。購買雞蛋支出增加，不能隨意浪費，因此無論是家庭還是餐廳，確保雞蛋安全可食用就愈加重要。如果居民購買雞蛋後，短期內用不完，建議依照需求冷凍蛋液或蛋白，以避免浪費。聯邦農業部（USDA）和聯邦食品藥物管理局（FDA）對於在超市購買的雞蛋都有詳細的保存建議。

10日，在奇諾市The Ranch Egg Store排隊購買雞蛋的顧客明顯多了。一位來自科洛那市的年長顧客Jennifer說，由於購買的雞蛋不多，所以不多日就會消耗掉，因此對雞蛋的保鮮期並不太介意，只要放進冰箱就可以了。一位住在Billy's Egg Farm旁的居民Buto表示，因鄰近Egg Farm，不愁吃不到新鮮雞蛋，所以對保持雞蛋新鮮度的方法知道不多。

餐飲業者王見也表示，先前自己經營的餐廳每天都會用掉大量雞蛋，由於雞蛋消費量大，雞蛋供貨也及時，所以每天雞蛋都是新鮮的，沒有考慮過所謂保質期問題，因為根本不需要去考慮。

華人資深餐飲業者李宇澄認為，經營中餐廳多年，雞蛋是少不了的，要保證顧客吃到新鮮雞蛋。雖然雞蛋消費很快，但雞蛋保鮮在餐廳也很重要，一般來說，按照官方建議，雞蛋購買後要立即放入冰箱保存，且三周被認為是最佳保鮮期。食用雞蛋前，要檢查是否變質，如蛋殼破裂、有異味或放入水中會漂浮等情況。

根據聯邦農業部（USDA）和聯邦食品藥物管理局（FDA）的建議，從農場或農夫市集購買的未經洗滌的雞蛋，常溫下可保存2-3周，但仍建議冷藏存放，以延長保鮮期；經過清洗與消毒的超市雞蛋，在華氏40°F／攝氏4°C以下冷藏，可保存3-5周；煮熟的雞蛋冷藏可保存一周；打散的生雞蛋如蛋黃或蛋白，冷藏二天內使用，冷凍可保存約一年；蛋液產品如蛋白液、蛋黃液，依標籤日期冷藏，建議開封後2-3天內食用。

雞蛋的保鮮方法包括：冷藏存放；把雞蛋放在冰箱的主層架，而不是冰箱門，因為門的位置溫度變化較大；保持雞蛋大頭朝上，減少蛋黃與蛋殼內膜接觸，延長新鮮度；不要將冷藏雞蛋拿出來放置太久，特別是在溫暖環境中，以防冷凝水促生細菌；如使用密封容器，尤其是大量購買時，可將雞蛋放入密封盒中存放，避免吸收冰箱內異味；如果居民購買雞蛋後，短期內用不完，建議依照需求冷凍蛋液或蛋白，以避免浪費。

要測試雞蛋是否新鮮，可將雞蛋放入水中，若沉底並橫躺則屬於新鮮雞蛋。若是稍微立起但仍沉底，屬於有些變質但仍可食用的雞蛋。若雞蛋在水中浮起，表明內部氣室變大，雞蛋變質，應丟棄。

以上保鮮方法僅供參考，希望了解更詳細資訊的消費者，可登錄聯邦農業部和食品藥物管理局官方網站，或其他有關專業網站查詢。

雞蛋 農業部 禽流感

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