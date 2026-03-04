「要殺死所有人」男持鐵鍬砸中餐館襲華人老闆

男子手持鐵鍬闖中餐館， 襲擊華人老板，稱「要殺死所有人」。（谷歌地圖）

一名男子日前闖進一家中餐館 ，他手持鐵鍬砸毀廚房所有設備，並襲擊華人老闆 ，同時大喊「要殺死店內所有人」。男子稱自己是「先知」，指出所有中餐館將在7月6日釋放新病毒傳播。此人目前已被警方逮捕，面臨多項重罪指控。

據FOX等多家媒體綜合報導，事件發生在佛羅里達州（Florida）奧蘭多（Orlando）一家「珍珠中餐館」（Pearl's Chinese Restaurant）。案發時間是2月23日，具體地點位於5438 Central Florida Parkway。調查人員指出，嫌疑人聲稱自己試圖阻止一種新的新冠病毒株傳播。

當局公布的逮捕文件顯示，案發當天，警方接獲一起嚴重毆打案件的911報警電話，趕赴現場後逮捕43歲的嫌疑男子理查德·賈維斯（Richard Jarvis）。調查人員稱，他在襲擊過程中毆打餐廳老闆。

沒有具名的華人餐館老闆 告訴警方，賈維斯最初試圖從餐廳後門闖入，他大喊「要殺死裡面所有人」。後門被鎖住後，賈維斯繞到前門闖入餐館，直奔廚房，他手持鐵鍬砸毀食物、廚 m房設備，造成數千美元的經濟損失。餐館老闆 發現男子的暴力行為後試圖躲藏，但賈維斯用鐵鍬擊中老闆背部，並威脅稱「如果你要跑，我現在就殺了你。」

附近另一家店的老闆特雷霍（Vanessa Trejo）表示，暴力事件發生時，她正在這家餐廳吃飯，「那傢夥拿著一把鐵鍬，揮舞著攻擊人們。」特雷霍隨後聽到呼救聲「救命、救命」，立即撥打911報警。特雷霍表示，餐館員工最初看到男子在外自言自語時已鎖上後門，但對方仍從正門闖入。「我們真的很害怕，這種事情以前從未發生過。」事發後，商場內多個商鋪加強安保措施，包括鎖好前後門。

警方報告指出，賈維斯當時在現場叫囂，稱他必須毀掉這家餐館。還大聲呼喊，「所有中餐館將在7月6日釋放新的變種病毒，我是先知，我在拯救大家。」警方隨後將其制伏並逮捕。據悉，賈維斯目前關押候審，他被控涉嫌嚴重毆打、刑事破壞以及持武器入室盜竊等多項罪名。報導中沒有提到嫌疑人更多信息，也沒有指出此人是否有精神疾病等問題。警方表示，案件仍在進一步調查中。

顧客Clifton Hall表示，案發後，他們最關心老闆 的康復和心理安全，「現在每一個走進餐館的人，都會讓他感到緊張，但我們會守望相助。」Hall希望社區支持能讓中餐館店主重拾安全感，「人們互相關心，這件事也可能帶來一些正面影響。」