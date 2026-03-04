我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

「要殺死所有人」男持鐵鍬砸中餐館襲華人老闆

奧蘭多訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
男子手持鐵鍬闖中餐館， 襲擊華人老板，稱「要殺死所有人」。（谷歌地圖）
男子手持鐵鍬闖中餐館， 襲擊華人老板，稱「要殺死所有人」。（谷歌地圖）

一名男子日前闖進一家中餐館，他手持鐵鍬砸毀廚房所有設備，並襲擊華人老闆 ，同時大喊「要殺死店內所有人」。男子稱自己是「先知」，指出所有中餐館將在7月6日釋放新病毒傳播。此人目前已被警方逮捕，面臨多項重罪指控。

據FOX等多家媒體綜合報導，事件發生在佛羅里達州（Florida）奧蘭多（Orlando）一家「珍珠中餐館」（Pearl's Chinese Restaurant）。案發時間是2月23日，具體地點位於5438 Central Florida Parkway。調查人員指出，嫌疑人聲稱自己試圖阻止一種新的新冠病毒株傳播。

當局公布的逮捕文件顯示，案發當天，警方接獲一起嚴重毆打案件的911報警電話，趕赴現場後逮捕43歲的嫌疑男子理查德·賈維斯（Richard Jarvis）。調查人員稱，他在襲擊過程中毆打餐廳老闆。

沒有具名的華人餐館老闆 告訴警方，賈維斯最初試圖從餐廳後門闖入，他大喊「要殺死裡面所有人」。後門被鎖住後，賈維斯繞到前門闖入餐館，直奔廚房，他手持鐵鍬砸毀食物、廚 m房設備，造成數千美元的經濟損失。餐館老闆 發現男子的暴力行為後試圖躲藏，但賈維斯用鐵鍬擊中老闆背部，並威脅稱「如果你要跑，我現在就殺了你。」

附近另一家店的老闆特雷霍（Vanessa Trejo）表示，暴力事件發生時，她正在這家餐廳吃飯，「那傢夥拿著一把鐵鍬，揮舞著攻擊人們。」特雷霍隨後聽到呼救聲「救命、救命」，立即撥打911報警。特雷霍表示，餐館員工最初看到男子在外自言自語時已鎖上後門，但對方仍從正門闖入。「我們真的很害怕，這種事情以前從未發生過。」事發後，商場內多個商鋪加強安保措施，包括鎖好前後門。

警方報告指出，賈維斯當時在現場叫囂，稱他必須毀掉這家餐館。還大聲呼喊，「所有中餐館將在7月6日釋放新的變種病毒，我是先知，我在拯救大家。」警方隨後將其制伏並逮捕。據悉，賈維斯目前關押候審，他被控涉嫌嚴重毆打、刑事破壞以及持武器入室盜竊等多項罪名。報導中沒有提到嫌疑人更多信息，也沒有指出此人是否有精神疾病等問題。警方表示，案件仍在進一步調查中。

顧客Clifton Hall表示，案發後，他們最關心老闆 的康復和心理安全，「現在每一個走進餐館的人，都會讓他感到緊張，但我們會守望相助。」Hall希望社區支持能讓中餐館店主重拾安全感，「人們互相關心，這件事也可能帶來一些正面影響。」

世報陪您半世紀

中餐館

上一則

南加迎春 3月精彩活動登場 聖蓋博燈節、橙縣博覽會場等節目豐富

下一則

洛詐騙案 鎖定長者、新移民 汽車購買與投資最常見

延伸閱讀

華女路上停車幫助陌生男 不料對方竟有這企圖

華女路上停車幫助陌生男 不料對方竟有這企圖
華人大叔超市門口遇搶 勇敢擊退劫匪

華人大叔超市門口遇搶 勇敢擊退劫匪
華州男住家外刺死4人遭警擊斃 母親曾申請保護令 尚未送達前出事

華州男住家外刺死4人遭警擊斃 母親曾申請保護令 尚未送達前出事
華盛頓州男子住家外刺死4人 遭警擊斃 兇手曾威脅弒母

華盛頓州男子住家外刺死4人 遭警擊斃 兇手曾威脅弒母
「美國偶像」第12季參賽者涉殺妻 還偽造現場誤導辦案

「美國偶像」第12季參賽者涉殺妻 還偽造現場誤導辦案
疑醉酒襲擊2男 西亞李畢福被控罪逮捕

疑醉酒襲擊2男 西亞李畢福被控罪逮捕

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘