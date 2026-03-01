我的頻道

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

「回到未來」取景地 拉朋山購物中心擬設儲能與資料中心

洛杉磯訊
Puente Hills Mall未來擬改建為電池儲能設施與資料中心，引發周邊社區關注與爭議。（取自本報檔案照）
曾因好萊塢經典電影「回到未來」取景而廣為人知的拉朋山購物中心（Puente Hills Mall），在歷經多年沒落後，如今多數店面已歇業。工業市近日通過地目修改案，擬將該址改建為電池儲能設施，未來不排除引進資料中心，引發周邊城市居民對環境安全及生活成本上升的疑慮。

據ABC 7電視台報導，市議會26日舉行審議會，會場座無虛席。多名來自鄰近城市的居民公開表達反對立場，指出儲能設施可能帶來長期噪音問題，並憂心水電資源需求增加，最終轉嫁至社區，導致水費與電費上漲。

儘管反對聲浪不斷，市議會最終仍以全票通過地目修訂，允許在原購物中心等地興建電池儲能系統。根據市府規畫，相關設施將分階段推動，後續開發內容仍有調整空間。

不少居民對自身影響力不足感到沮喪。由於工業市登記選民不足300人，市議會成員多由少數選票選出，周邊城市居民雖受開發案影響，卻無正式投票權或制度性制衡機制，形成「受影響卻無法參與」的困境。

環保團體對電池儲能設施的安全性提出質疑。環境倡議者布朗（Samuel Brown）指出，自2021年以來，全美相關設施火災頻發，顯示潛在風險不容忽視。他表示，一旦鋰電池系統起火，消防人員往往需採取「控管燃燒」策略，待火勢自行燃盡，期間所釋放的毒氣，恐對周邊社區造成長遠影響。此次地目修訂為未來資料中心進駐鋪路。資料中心運作需大量電力與冷卻用水，恐進一步加重區域電網與水資源負擔。

鑽石吧市居民普朗基特（Raphael Plunkett）表示，擔心水資源消耗最終將反映在水費帳單上。他說，一旦設施落成，影響恐難以全面評估與補救。對於外界關切，工業市府官員婉拒採訪，但證實確有評估在普安提山購物中心及其他場址引進資料中心的構想。不過官員強調，現階段市府工作重點，仍以推動電池儲能設施為優先。

值得注意的是，與工業市相距不遠的蒙特利公園市，近期一項資料中心建案，引起當地居民強烈反彈。噪音、環境汙染及潛在的電費、水費上漲，是居民擔憂的地方。

AI詐騙新招 盯上寵物走失飼主

FBI突擊爾灣民宅實驗室查危險試劑 律師稱誤會

