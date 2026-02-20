華人詮釋春節文化 創意過新年

我的頻道

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
陳先生首次推出生肖紅包袋，並以自製紅包分送朋友的孩子，為傳統年節增添專屬設計巧思，也讓新年祝福多了一份個人溫度。（陳先生提供）
陳先生首次推出生肖紅包袋，並以自製紅包分送朋友的孩子，為傳統年節增添專屬設計巧思,也讓新年祝福多了一份個人溫度。(陳先生提供)

對旅居洛杉磯華裔年輕世代而言，農曆新春早已不只是遠隔重洋的思鄉情緒，而是一場融合創意與社交的「文化再詮釋」。即使親人不在身邊，南加州不少華裔青年仍透過手繪生肖春聯、自製紅包，以及「一人一菜」概念齊聚圍爐，在異鄉延續傳統年節氛圍，甚至逐漸發展成朋友圈中備受期待的年度盛事。

居住在巴沙迪那的陳先生，投入繪製生肖春聯已邁入第五年。他回憶，創作契機源自伴侶的一次隨興提議。原本就熱愛繪畫的他，當時僅想透過設計春聯練習寫實畫風，於是嘗試將生肖元素融入設計，完成虎年春聯並分享給朋友，沒想到獲得熱烈回響，連遠在台灣的親友也紛紛索取。

陳先生笑說，早期作品曾被父母打趣畫風「有點可怕」，甚至不太敢張貼。不過今年在母親建議下，他改以可愛風格詮釋生肖馬，並首次嘗試「無壓感厚塗法」，以均勻筆觸營造活潑卡通感，讓整體視覺更加親切討喜。

隨著需求逐年增加，他也開始結合數位工具優化製作流程，透過網路上傳圖檔生成QR Code，讓親友可自行下載並印製，將傳統春聯文化與現代科技便利性結合。

「原本只是個人練習，現在反而變成固定年度任務。」陳先生笑稱，近幾年幾乎在除夕前半個月，就會陸續收到親友「催稿」，詢問當年度生肖春聯是否完成。今年他更與同樣喜愛設計的伴侶合作，首次推出生肖紅包袋，並以自製紅包分送朋友的孩子，為傳統年節增添專屬設計巧思，也讓新年祝福多了一份個人溫度。

除了紙上創作，洛杉磯華裔青年的圍爐文化，同樣展現高度創意與融合特色。許多年輕華人選擇揪團在家舉辦年夜飯聚會，透過「一人一菜」的方式共享節慶氛圍。近期剛參加圍爐聚餐的楊先生表示，朋友們會分別向餐廳訂購佛跳牆等經典年菜，也有人特地準備烏魚子增添節慶感，餐桌上同時保留濃厚家鄉風味與多元文化特色。

他也提到，聚會中仍保留象徵吉祥的習俗，例如一起享用橘子象徵大吉大利。「這樣的聚會形式，讓年夜飯不再侷限於傳統家庭框架，而成為朋友間交流情感的重要時刻。」

部分年輕人更選擇親自下廚挑戰年菜料理。金小姐過去多製作煲仔飯，今年則為兼顧健康，特地製作獅子頭。她花費約三小時完成22顆獅子頭，並分別帶往不同朋友聚會分享手藝。她表示，料理過程不僅是準備年菜，更成為與朋友維繫感情的重要媒介。

餐後娛樂活動同樣充滿年節趣味。楊先生指出，除了傳統麻將與桌遊外，朋友間也會安排「金曲猜歌」等互動遊戲，重現家鄉過年的歡樂氣氛。透過這些融合新舊元素的活動，海外青年在多元文化環境中，持續守護並重塑屬於自己的年節記憶。

居住在巴沙迪那的陳先生，親自繪製生肖春聯發送親友已邁入第五年。（陳先生提供）
居住在巴沙迪那的陳先生，親自繪製生肖春聯發送親友已邁入第五年。（陳先生提供）
許多年輕華人選擇揪團在家舉辦年夜飯聚會，透過「一人一菜」的方式共享節慶氛圍。（金...
許多年輕華人選擇揪團在家舉辦年夜飯聚會,透過「一人一菜」的方式共享節慶氛圍。(金小姐提供)

