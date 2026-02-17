為做醫美留娃在車內熱死 女子被裁定有罪

炎炎夏日，切勿將幼童留置車上。圖為示意圖，與此案無關。（美聯社）

洛杉磯 福斯新聞台FOX 11報導，20歲母親赫南德茲（Maya Hernandez）去年6月去醫學美容中心接受唇部與臀部注射療程時，竟將兩名兒子留在高溫的車內，導致一歲男童中暑死亡。法院近日裁定其有罪，她並與檢方達成認罪協議，以過失殺人罪，取代原先的一級殺人指控。該案預計3月初判刑，最高將面臨15年刑期。

根據警方報告，貝克斯菲（Bakersfield）警方於6月29日，在一輛車內發現兩名幼童單獨被留置車內超過兩小時後，逮捕並起訴赫南德茲。警方指出，年紀小的孩子送醫後死亡，兩歲的哥哥情況穩定，之後被安置於保護監護機構。據悉，事發時當地氣溫介於99度至101度間，車內溫度可能迅速升溫至致命程度。

根據孩子姑姑們發起的GoFundMe頁面，死亡的男童名為阿米里歐古鐵雷斯（Amillio Guierrez）。孩子的姑姑表示，事發時孩子的父親正在服刑，意味著悲劇發生時，倖存的孩子實際上也失去雙親的照顧。

根據Court TV，赫南德茲最初被控二級謀殺、過失殺人、虐待兒童及危害兒童等罪名。去年12月案件審理期間，檢察官塔科尼（Stephanie Taconi）痛批她將「外貌」置於孩子之上，「將她的虛榮、她想要感覺美麗的渴望通通放在孩子前面，這不僅是錯的，更是犯罪。」

辯方則主張，赫南德茲行為並非冷酷的疏忽，且強調她特意讓引擎持續運轉，以保持冷氣運作。然而，她駕駛的是豐田 （Toyota）Corolla油電車，據稱她不知道，該車設有一項安全功能，即會在一小時後自動關閉引擎。辯方還指出，母親將兒子們留在汽車安全座椅上，給他們餅乾和牛奶 ，還把手機交給大兒子看影片。

檢方進一步反駁辯方，指出赫南德茲行為是一連串刻意的選擇。儘管醫學美容中心工作人員告知孩子可進入室內，她卻拒絕這項提議。檢方還表示，她並未向親屬求助，因「不想惹惱」姊姊。塔科尼說：「她選擇把孩子們留在車內。她選擇休息、選擇自己的時間，她選擇與其他成年人社交，而這項選擇，奪走阿米里歐的命。」