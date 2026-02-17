我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

為做醫美留娃在車內熱死 女子被裁定有罪

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
炎炎夏日，切勿將幼童留置車上。圖為示意圖，與此案無關。（美聯社）
炎炎夏日，切勿將幼童留置車上。圖為示意圖，與此案無關。（美聯社）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，20歲母親赫南德茲（Maya Hernandez）去年6月去醫學美容中心接受唇部與臀部注射療程時，竟將兩名兒子留在高溫的車內，導致一歲男童中暑死亡。法院近日裁定其有罪，她並與檢方達成認罪協議，以過失殺人罪，取代原先的一級殺人指控。該案預計3月初判刑，最高將面臨15年刑期。

根據警方報告，貝克斯菲（Bakersfield）警方於6月29日，在一輛車內發現兩名幼童單獨被留置車內超過兩小時後，逮捕並起訴赫南德茲。警方指出，年紀小的孩子送醫後死亡，兩歲的哥哥情況穩定，之後被安置於保護監護機構。據悉，事發時當地氣溫介於99度至101度間，車內溫度可能迅速升溫至致命程度。

根據孩子姑姑們發起的GoFundMe頁面，死亡的男童名為阿米里歐古鐵雷斯（Amillio Guierrez）。孩子的姑姑表示，事發時孩子的父親正在服刑，意味著悲劇發生時，倖存的孩子實際上也失去雙親的照顧。

根據Court TV，赫南德茲最初被控二級謀殺、過失殺人、虐待兒童及危害兒童等罪名。去年12月案件審理期間，檢察官塔科尼（Stephanie Taconi）痛批她將「外貌」置於孩子之上，「將她的虛榮、她想要感覺美麗的渴望通通放在孩子前面，這不僅是錯的，更是犯罪。」

辯方則主張，赫南德茲行為並非冷酷的疏忽，且強調她特意讓引擎持續運轉，以保持冷氣運作。然而，她駕駛的是豐田（Toyota）Corolla油電車，據稱她不知道，該車設有一項安全功能，即會在一小時後自動關閉引擎。辯方還指出，母親將兒子們留在汽車安全座椅上，給他們餅乾和牛奶，還把手機交給大兒子看影片。

檢方進一步反駁辯方，指出赫南德茲行為是一連串刻意的選擇。儘管醫學美容中心工作人員告知孩子可進入室內，她卻拒絕這項提議。檢方還表示，她並未向親屬求助，因「不想惹惱」姊姊。塔科尼說：「她選擇把孩子們留在車內。她選擇休息、選擇自己的時間，她選擇與其他成年人社交，而這項選擇，奪走阿米里歐的命。」

世報陪您半世紀

豐田 洛杉磯 牛奶

上一則

加州8大退休勝地 從經濟實惠的中谷城市到迷人海岸線

下一則

舊金山華婦撞死一家四口 被曝脫產數百萬逃避賠償

延伸閱讀

洛杉磯街燈 改採太陽能

洛杉磯街燈 改採太陽能
這款墨西哥雞尾酒 讓龍舌蘭登上早午餐桌

這款墨西哥雞尾酒 讓龍舌蘭登上早午餐桌
全球男性整形手術次數7年增加95% 中東、拉美最熱衷

全球男性整形手術次數7年增加95% 中東、拉美最熱衷
MLB／道奇高價簽下塔克 官網預測弗里曼棒次往後掉

MLB／道奇高價簽下塔克 官網預測弗里曼棒次往後掉
洛杉磯豪宅稅收10億 不到1%用於建屋

洛杉磯豪宅稅收10億 不到1%用於建屋
豪宅稅淪空頭支票？曝行政失誤

豪宅稅淪空頭支票？曝行政失誤

熱門新聞

華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀