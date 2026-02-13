中美街舞少年以舞會友 交流風格
中美街舞文化交流協會（ACSDA）10日主辦「中美藝術與街舞文化交流活動」，中美兩國青少年舞者一起以舞會友，交換老師感受中美街舞的不同風格。
現場中美青少年舞者在不同老師帶領下展現變化，中國孩子在輕鬆愉快的舞蹈授課中變得更加享受和鬆弛，而美國孩子的舞蹈變得更加整齊充滿力量。一名來自上海的11歲小女孩表示，學習街舞讓她快樂，能來到美國結交新的朋友，感覺很有趣。雙方還在爾灣市議員劉令淳的代表黃冬平見證下，完成中美友好文化交流啟動儀式。
ACSDA主席孫子然表示，活動以「藝術無國界，文化共連結」為核心理念，邀請來自中國ACSKIDS鋼筋水泥少年團參與交流。團隊攜原創作品遠道而來，與美國青年舞者展開深入學習與對話，展現中美街舞文化在風格、理念與精神層面的交流與融合。ACSDA還為鋼筋水泥少年團在美國整合國際賽事與主流活動資源，建立從舞台承接到內容呈現的完整支持體系。未來將持續推動跨文化青年交流計畫，打造更開放多元的合作平台。
來自上海的鋼筋水泥少年團主理人胡博文表示，舞團孩子從七歲到17歲不等，名字源於團隊最初風格充滿激情與能量，在訓練過程中孩子們也展現出堅韌不拔的精神。這次一行25人再次挑戰World of Dance（簡稱WOD）總決賽，水平有所提高，且和上次一樣進入前十名。這次依然是走中國風路線，在中國風與街舞融合過程中，主要挑戰在於音樂風格，街舞音樂偏向流行樂，因此在加入嗩吶和古箏後，使作品既保留街舞特質，又能體現中國特色。之後他們還要去參加芝加哥舉辦的NBA比賽中場秀，這是ACSDA幫忙牽線促成，屆時會在NBA球場展現中國風街舞。
