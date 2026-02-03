FBI搜賭城民宅 屋主疑涉中國人非法實驗室

朱嘉北被控違反「聯邦食品、藥品與化妝品法」，涉嫌製造與販售標示不實的醫療器材，並向聯邦食品藥物管理局作出虛假陳述。（City of Reedley）

根據KSNV電視台的報導，房產紀錄顯示，近日遭聯邦調查局（FBI）與拉斯維加斯警方突襲搜索的拉斯維加斯東北區住宅，其產權屬於一家有限責任公司，而該公司與加州 先前曝光的一起非法生物實驗室案件存在關聯。

美國司法部 於2023年10月宣布，逮捕一名62歲的中國公民朱嘉北（音譯，Jia Bei Zhu），他同時使用Jesse Zhu、Qiang He及David He等多個姓名。朱嘉北曾居住於加州佛萊斯諾縣（Fresno）柯洛維斯（Clovis），被控違反「聯邦食品、藥品與化妝品法」，涉嫌製造與販售標示不實的醫療器材，並向聯邦食品藥物管理局（FDA ）作出虛假陳述。

房產資料顯示，朱嘉北與其情感及生意夥伴王昭妍（音譯，Zhaoyan Wang）名列為拉斯維加斯「Sugar Springs」住宅的屋主。當局的危害物質應變小組於1月31日清晨進入該處展開調查。

根據法院文件，朱與王被指在2020年12月至2023年3月期間，涉嫌在美國與中國製造、進口、販售並分銷數十萬套檢測試劑，涵蓋COVID-19、HIV、孕檢、臨床尿液分析等多項診斷用途。相關行為透過位於加州佛萊斯諾（Fresno）與里德利（Reedley）的兩家公司進行，分別為Universal Meditech Incorporated與Prestige Biotech Incorporated。

2022年12月18日，里德利市法規執法人員接獲檢舉，指出Prestige Biotech倉庫外可見未經許可的管線設施。隔日，官員獲准進入倉庫後，發現大量體外診斷（IVD）試劑、製造設備與出貨物資，並目擊多名員工正在包裝檢測試劑準備寄送。

刑事起訴書指出，調查人員認為朱嘉北在調查過程中多次向FDA人員作出不實陳述，包括否認知悉兩家公司任何製造或分銷行為，也否認知情於亞馬遜平台上架的PBI品牌孕檢試劑，以及一批從中國運往拉斯維加斯、數量達4萬7500套的孕檢試劑。

美國眾議院中國共產黨問題特別委員會在針對里德利非法生物實驗室的調查報告中指出，現場曾發現血液、組織及其他體液樣本與血清，並有數千個裝有未標示液體、疑似生物材料的小瓶。此外，調查人員還發現約1000隻老鼠被飼養在擁擠且不人道的環境中，一名自稱負責現場的工作人員表示，這些老鼠為基因改造品種，用於模擬人類免疫系統，並可能攜帶COVID-19病毒。