我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

FBI搜賭城民宅 屋主疑涉中國人非法實驗室

拉斯維加斯訊
朱嘉北被控違反「聯邦食品、藥品與化妝品法」，涉嫌製造與販售標示不實的醫療器材，並向聯邦食品藥物管理局作出虛假陳述。（City of Reedley）
朱嘉北被控違反「聯邦食品、藥品與化妝品法」，涉嫌製造與販售標示不實的醫療器材，並向聯邦食品藥物管理局作出虛假陳述。（City of Reedley）

根據KSNV電視台的報導，房產紀錄顯示，近日遭聯邦調查局（FBI）與拉斯維加斯警方突襲搜索的拉斯維加斯東北區住宅，其產權屬於一家有限責任公司，而該公司與加州先前曝光的一起非法生物實驗室案件存在關聯。

美國司法部於2023年10月宣布，逮捕一名62歲的中國公民朱嘉北（音譯，Jia Bei Zhu），他同時使用Jesse Zhu、Qiang He及David He等多個姓名。朱嘉北曾居住於加州佛萊斯諾縣（Fresno）柯洛維斯（Clovis），被控違反「聯邦食品、藥品與化妝品法」，涉嫌製造與販售標示不實的醫療器材，並向聯邦食品藥物管理局（FDA）作出虛假陳述。

房產資料顯示，朱嘉北與其情感及生意夥伴王昭妍（音譯，Zhaoyan Wang）名列為拉斯維加斯「Sugar Springs」住宅的屋主。當局的危害物質應變小組於1月31日清晨進入該處展開調查。

根據法院文件，朱與王被指在2020年12月至2023年3月期間，涉嫌在美國與中國製造、進口、販售並分銷數十萬套檢測試劑，涵蓋COVID-19、HIV、孕檢、臨床尿液分析等多項診斷用途。相關行為透過位於加州佛萊斯諾（Fresno）與里德利（Reedley）的兩家公司進行，分別為Universal Meditech Incorporated與Prestige Biotech Incorporated。

2022年12月18日，里德利市法規執法人員接獲檢舉，指出Prestige Biotech倉庫外可見未經許可的管線設施。隔日，官員獲准進入倉庫後，發現大量體外診斷（IVD）試劑、製造設備與出貨物資，並目擊多名員工正在包裝檢測試劑準備寄送。

刑事起訴書指出，調查人員認為朱嘉北在調查過程中多次向FDA人員作出不實陳述，包括否認知悉兩家公司任何製造或分銷行為，也否認知情於亞馬遜平台上架的PBI品牌孕檢試劑，以及一批從中國運往拉斯維加斯、數量達4萬7500套的孕檢試劑。

美國眾議院中國共產黨問題特別委員會在針對里德利非法生物實驗室的調查報告中指出，現場曾發現血液、組織及其他體液樣本與血清，並有數千個裝有未標示液體、疑似生物材料的小瓶。此外，調查人員還發現約1000隻老鼠被飼養在擁擠且不人道的環境中，一名自稱負責現場的工作人員表示，這些老鼠為基因改造品種，用於模擬人類免疫系統，並可能攜帶COVID-19病毒。

對於拉斯維加斯此次搜索行動，克拉克縣警長Kevin McMahill表示，嫌疑人姓名不會對外公布，但強調事件屬於單一、孤立案件，對公眾安全不構成威脅。

近日遭執法人員突襲搜索的拉斯維加斯東北區住宅，與加州先前曝光的一起中國人非法生物...
近日遭執法人員突襲搜索的拉斯維加斯東北區住宅，與加州先前曝光的一起中國人非法生物實驗室案件存在關聯。（City of Reedley）

加州 FDA 司法部

上一則

研究：AI對女性文書、行政支援職位威脅大

下一則

蒙市年節展抽獎 28位幸運兒揭曉

延伸閱讀

FBI突襲賭城住宅 牽出華人恐怖實驗室舊案

FBI突襲賭城住宅 牽出華人恐怖實驗室舊案
喬布斯之子集資數億 相信罹癌非絕症

喬布斯之子集資數億 相信罹癌非絕症
川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」

川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」
川普稱2月初宣布聯準會新主席 再批利率過高

川普稱2月初宣布聯準會新主席 再批利率過高
DIY愛好者樂在改造舊家具 賦與全新用途

DIY愛好者樂在改造舊家具 賦與全新用途
華女涉組織賣淫 列FBI頭號通緝犯

華女涉組織賣淫 列FBI頭號通緝犯

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

2026-01-28 13:27
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走