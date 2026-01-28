林肯岡民宅 查獲逾百支槍械

洛市警方27日晨在林肯岡一處民宅執行搜查令時，繳獲約100支非法持有槍械。（取自谷歌地圖）

據KTLA電視台報導，洛杉磯 市警局（LAPD）表示，27日在林肯岡（Lincoln Heights）一處民宅執行搜查令，繳獲約100支槍。警方指出，涉事男依法被認定不具備持槍資格。

警方說明，此次行動是依據加州 司法廳（California Department of Justice）提供信息進行。加州司法廳向執法單位提供名單，指有民眾被列為「禁止持有槍枝者」，並提供據信放在該住宅內的武器清單。

洛市警局幫派與毒品部門警官馬里諾（Frank Marino）表示，警方在凌晨約4時許 ，對馬尼圖大道（Manitou Avenue）3400號街段一處住宅執行搜索令，並發現多種武器，包括步槍、手槍及輕型武器。雖然確切數量仍在清點中，但初步估計槍枝數量超過100。現場畫面顯示，大批警力到場，並將沒收的槍械集中放置在住家車道。

馬里諾強調，查獲槍械並不代表當事人非法取得這些武器，而是「在目前法律狀態下，該人士被認定為不合法持有這些槍枝」。他也指出，加州法律並未限制個人可擁有槍枝數量，但前提是持有人必須符合法律規定的資格。

他進一步說明，被認定為「禁止持有者」的情況，可能包括家庭暴力定罪、心理健康 相關問題，或有刑事紀錄，例如重罪定罪，但警方不便透露本案當事人的具體細節。

該住宅內的涉事男拒絕出鏡受訪，但向KTLA表示，他認為實際持有的槍枝數量約為40至50支，且均為「合法持有」。他推測此次搜索行動，可能與2025年7月的隱蔽攜槍許可（concealed-carry permit）申請有關，並稱自己並不知道依法必須交出名下槍械。

馬里諾表示，搜索過程中家屬全程配合，警方目前尚未逮捕任何人。他也補充，依法被認定不具槍枝持有資格者，須在14天內交出所有槍械，而本案並未依規定完成繳交程序。