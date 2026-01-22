Mark Keppel高中啦啦隊樂團也要登台

蒙特利公園市的Mark Keppel高中啦啦隊樂團（Pep Band）合照。（李老師提供）

為迎接馬年農曆新年，位於蒙特利公園市 的Mark Keppel高中啦啦隊樂團（Pep Band），將於1月31日參與2026年世界日報 年節展演出，以充滿活力的流行音樂，為節慶現場增添熱鬧氣氛。

樂團指導老師李老師表示，Pep Band是行進樂隊的精簡版本，主要演奏節奏感強、易於帶動現場氣氛的音樂，這是該團首次出席年節展新年春節 活動。屆時將帶來多首大眾熟悉的流行歌曲，並搭配視覺演出，讓觀眾能同時享受音樂與表演張力。本次演出預計帶來約6至8首熱門曲目，包括《APT》、《Hard to Go》等，整體演出時間約25分鐘，團隊約有30名學生參與。

在樂器編制上，Pep Band結合傳統行進樂隊與多樣化演出需求，使用長笛、小號、長號、鼓組、低音號及薩克斯風等樂器，呈現豐富且具層次感的音樂效果。

李老師指出，該校的Pep Band其實一年四季都活躍於校內外活動，除橄欖球賽事外，也經常受邀參與各類節慶與社區活動，透過持續排練與演出，讓學生在音樂學習之餘，也能服務社區、累積舞台經驗。

作為該校Pep Band現任指導老師的李老師任教已有10年，而樂團傳統在他到任前便已存在。他表示，非常感謝能有機會參與世報年節展，不僅能回饋社區，也讓學生有機會在重要節慶中演出，更能夠代表蒙特利公園市與更多民眾分享音樂的喜悅。