年節展／元極舞 獻「戰馬」賀馬年

南加州元極舞分會平日於天普市固定舉行晨間活動，成員合影留念，展現身心健康與社區凝聚力。（南加州元極舞分會提供）

洛杉磯世界日報 主辦的「2026世界日報蒙市迎春年節展」將於1月31日、2月1日在蒙特利公園市嘉偉大道（Garvey Ave.）熱鬧登場，南加州 元極舞將帶來氣勢磅礡的「戰馬」與溫馨舞曲「Always Remember Us This Way」，展現身心合一的優雅舞姿，迎接農曆馬年，並向民眾送新春祝福。

南加 州元極舞分會再度登台演出，為觀眾獻上精采節目。南加州分會會長Steve Chu表示，今年特別挑選氣勢磅礡的舞曲「戰馬」，象徵華人社區在馬年勇往直前、馬到功成的精神。活動組組長Annie補充，元極舞講求身心合一，藉由優雅的舞姿傳遞健康與和諧理念，「我們致力傳承傳統文化，希望在春節這個特別時刻，與民眾分享喜悅。」

南加州元極舞分會成員在天普市合影，展現活力與喜氣，迎接農曆馬年到來。（南加州元極舞分會提供）

除「戰馬」外，表演團隊也將演出充滿溫馨與歡樂氛圍的「Always Remember Us This Way」，增添現場節慶氣氛。Annie表示，南加州元極舞分會多年來積極參與「世界日報」舉辦的年節展、「嗨中秋」、銀髮樂齡展等活動，與社區緊密互動。

元極舞源自台灣，現已在全球各地社區推廣普及，美國多地如加州、德州休士頓等地皆有學員定期練習。南加州分會每年春節期間在蒙市蘭利老人中心舉辦新年慶祝活動，去年吸引近200學員共襄盛舉。Annie提到，「我們每年都有老師遠從台北來授課，去年9月4日、5日在洛僑中心舉辦大型研習會，學員們收穫豐富。」

此外，天普市元極舞分隊每周一至周五上午8時20分至10時，固定於天普市政府八角亭舉辦活動，歡迎有興趣民眾加入，一同體驗元極舞帶來的身心健康。