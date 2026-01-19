安大略10號公路鋼樑墜落 1死

安大略10號公路鋼樑遭卡車撞擊墜落事故導致一死。（示意圖取自CHP官網）

南加州 安大略市（Ontario）10號公路日前凌晨發生嚴重交通事故，導致一人死亡。一輛運輸重型機械的半拖車撞到橋梁支撐結構，導致鋼製橋樑橫樑鬆脫墜落至路面，多輛車輛閃避不及相繼撞上，西向車道一度全面封閉，交通嚴重受阻。截至發稿，據IEpulse報導，事故現場交通已經恢復正常。

據KTLA電視新聞報導，事故發生在當日凌晨3時19分。根據聖伯納汀諾縣交通管理局（SBCTA），涉事大型卡車行經10號公路時，撞上位於上方、屬於15號公路快速車道與貨運走廊工程的鋼製支撐樑結構，導致多根鋼樑鬆脫並發生位移，其中一根直接掉落至下方公路。

SBCTA指出，鋼樑墜落後，隨即遭多輛行駛中的車輛撞擊，造成多人受傷，傷者被緊急送往附近醫院救治。加州公路巡警（CHP）其後證實，其中一名傷者在醫院宣告不治。

事故發生後不久，相關單位即發布重大交通警報，宣布10號公路所有西向車道全面封閉，並同步關閉15號公路南向轉接10號公路西向匝道。原本預計於凌晨4時30分解除封閉，但因事故調查、清理作業及橋梁安全評估與修復工 程持續進行，封閉時間多次延長。

SBCTA強調，事故發生後，施工人員全力進行現場修復與安全作業，工程師也在評估橋梁結構穩定性，確保在完全安全之前不會全面恢復通行。