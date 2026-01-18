年節展／珠珠舞蹈社更名靜心學堂 首推40分鐘舞台劇

長年參與世界日報活動的「珠珠舞蹈社」，今年改以「靜心學堂」之名重新出發。（朱珠提供）

長年參與世界日報 活動的「珠珠舞蹈社」，今年更名以「靜心學堂（Tranquil Mind LA Institute）」重新出發，在朱珠老師的帶領下，將在1月31日的「2026世界日報蒙市迎春年節展」，展現別具意義的舞台演出。屆時將結合舞蹈、歌曲、禪茶等中華文化元素，透過約40分鐘的舞台劇 形式，呈現華人 日常生活與文化內涵，為觀眾帶來一個「安靜卻歡歡喜喜」的嶄新中國年。

朱珠表示，團隊參與世界日報相關活動，已有十多年歷史，這次是改名後首次以「靜心學堂」名義亮相，不僅象徵重新出發，也在節目內容上做出重大突破。

演出現場當天也特別設計與觀眾互動的環節，發放與中華文化相關的問答卡，邀請觀眾現場作答，答對即可獲得小禮物，寓教於樂，讓觀眾在輕鬆愉快的氛圍中加深對中華文化的認識。

朱珠老師說，此次演出動員陣容相當龐大，除跳舞演出外，還包括歌唱隊伍、小型樂隊、茶道隊伍及現場協助的義工，參與人數大約50人。