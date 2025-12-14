普拉提運動好處多 銀髮族新寵

非常喜歡運動的台灣歌手范怡文分享，許多普拉提課程會使用專業器械，但她更偏好以自身體重進行伸展與肌力訓練。（范怡文提供）

普拉提（Pilates）這項運動幾乎不需要特殊器材，而且動作難度可依個人的年齡與體能狀況彈性調整，在各年齡層愈來愈受歡迎。尤其，對年長者而言，普拉提在有效鍛鍊身體同時，可將關節 承受的衝擊降到最低，使得這項運動漸成為銀髮族新寵。

普拉提是一種低衝擊運動，透過重複且需要專注力的動作，來強化肌肉。它與瑜伽有些相似，但最大差別在於：瑜伽偏重靜態姿勢的維持，而普拉提強調肢體的持續流動，例如手臂或腿部的連續動作。

接近70歲的華興保險 總裁張國興表示，他曾去健身房上重訓課程，但教練教他做各種高強度訓練，讓他吃不消。

張國興說，相比之下，普拉提提供更為安全與舒適的運動方式，長者不會因害怕運動強度而抗拒上課。他也提到，教練在課程中使用各種設備，教授學員如何運用自身力量進行自我調節，整體體驗很舒適。

普拉提對他的身體有何改善？張國興表示，讓他感受最深的，是紓解酸痛，尤其是對他的五十肩、尾椎或久坐造成的肌肉緊繃等問題，都有所改善。因此，他盡量每周去上一兩次普拉提。

非常喜歡運動的台灣歌手范怡文分享，她平時的運動習慣，會結合重訓、瑜伽、飛輪與普拉提。在台灣，許多普拉提課程會使用專業器械，但她更偏好以自身體重進行伸展與肌力訓練。透過長期練習，個人的柔軟度與核心肌群都逐步提升。

教授普拉提六年的華裔教練金Stacey表示，普拉提最初的用途，其實是康復與復健，因此這項運動非常適合長者。透過核心訓練，年長者能增強下背與骨盆穩定性，也能有效刺激深層肌肉，促進深層肌群發揮作用。此外，普拉提還能提升關節靈活度，改善肩頸及全身僵硬問題。

她也建議年長者若想學普拉提，最好優先選擇私教課程，不要自行盲目跟練，以確保安全性。年長的初學者最好先不要直接使用機器式普拉提，應先建立身體控制能力，再逐步使用器械輔助。

根據金Stacey的觀察，近來確實有愈來愈多銀髮族開始認識、參與普拉提運動。