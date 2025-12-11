粵港澳總商會 為香港火災募款

我的頻道

記者張宏／羅斯密報導
核桃市副市長伍立倫（左）當場捐款1000美元給美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅。（記者張宏／攝影）
美國粵港澳大灣區企業家總商會日前在羅斯密發起為香港大埔火災受難家庭慈善募款行動，蒙特利公園前市長、粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅表示，以往無論是中國大陸遭遇地震災害還是水災，香港人都是衝在捐款第一線。如今大埔火災災情嚴重，呼籲社會各界伸出援手，以善心和實際行動支援災後家庭。

香港大埔宏福苑11月26日發生五級嚴重火災，七座大廈陷入火海，造成至少159人罹難（含一名殉職消防員）、79人受傷和31人仍然失蹤。這場災難為香港回歸以來最嚴重火警之一，亦是香港史上死亡人數第三高的火災。林達堅表示，香港長年無私付出，今日他們義不容辭回應。長久以來，香港在面對世界與中國各地天災時，從未缺席。今日香港自身遭逢重大災難，家庭失去骨肉至親，200多戶家庭受災流離失所。他們深知此刻的香港比任何時候都更需要世界的擁抱與支持。作為身在美國、心繫家國的粵港澳人士，更肩負責任。家鄉有難理應同心同行，身在海外，更應盡己所能。

他說，愛心不分多少，善款皆是希望。商會現正透過遍布美國會員企業、友好社團、人脈網絡全力發動慈善募款，期望匯聚各界力量。捐款不限金額，所有善款將由商會統籌處理，並遵循公開透明原則，每筆款項皆有紀錄、存檔與收據，設立見證與監督流程。於捐款結束後公開善款總額及去向，確保所有資金「一分不漏」送抵受災家庭手中，協助受難者家屬處理緊急醫療、生活與後續安置費用。

核桃市副市長伍立倫當場捐款1000美元，他表示，他曾在香港求學，核桃市也有很多來自香港的移民，大家對香港頗有感情，這次火災牽動大家的心，很多居民表達關注和願意幫助受災戶得到妥善安排的心意。

聖蓋博市議員吳程遠和蒙市市長楊安立都到場支持。楊安立表示，火災發生時她一家人在深圳，距離火災現場不過半個小時路程。她願意身體力行幫助香港災民，她呼籲大家出錢出力，協助香港同胞度過難關。

如欲了解善款安排、捐款方式或採訪詳情，請聯絡Stephen Lam，電話是626-375-2608，Maggie Lam電話是626-822-8018，電郵 Email: [email protected]

