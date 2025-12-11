粵港澳總商會 為香港火災募款

核桃市副市長伍立倫（左）當場捐款1000美元給美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅。（記者張宏／攝影）

美國粵港澳大灣區 企業家總商會日前在羅斯密發起為香港 大埔火災受難家庭慈善募款行動，蒙特利公園前市長、粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅表示，以往無論是中國大陸遭遇地震災害還是水災，香港人都是衝在捐款第一線。如今大埔火災災情嚴重，呼籲社會各界伸出援手，以善心和實際行動支援災後家庭。

香港大埔宏福苑11月26日發生五級嚴重火災，七座大廈陷入火海，造成至少159人罹難（含一名殉職消防員）、79人受傷和31人仍然失蹤。這場災難為香港回歸以來最嚴重火警之一，亦是香港史上死亡人數第三高的火災。林達堅表示，香港長年無私付出，今日他們義不容辭回應。長久以來，香港在面對世界與中國各地天災時，從未缺席。今日香港自身遭逢重大災難，家庭失去骨肉至親，200多戶家庭受災流離失所。他們深知此刻的香港比任何時候都更需要世界的擁抱與支持。作為身在美國、心繫家國的粵港澳人士，更肩負責任。家鄉有難理應同心同行，身在海外，更應盡己所能。

他說，愛心不分多少，善款皆是希望。商會現正透過遍布美國會員企業、友好社團、人脈網絡全力發動慈善募款，期望匯聚各界力量。捐款不限金額，所有善款將由商會統籌處理，並遵循公開透明原則，每筆款項皆有紀錄、存檔與收據，設立見證與監督流程。於捐款結束後公開善款總額及去向，確保所有資金「一分不漏」送抵受災家庭手中，協助受難者家屬處理緊急醫療、生活與後續安置費用。

核桃 市副市長伍立倫當場捐款1000美元，他表示，他曾在香港求學，核桃市也有很多來自香港的移民，大家對香港頗有感情，這次火災牽動大家的心，很多居民表達關注和願意幫助受災戶得到妥善安排的心意。

聖蓋博市議員吳程遠和蒙市市長楊安立都到場支持。楊安立表示，火災發生時她一家人在深圳，距離火災現場不過半個小時路程。她願意身體力行幫助香港災民，她呼籲大家出錢出力，協助香港同胞度過難關。