我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

長堤警局啟用互動犯罪儀表板

記者張庭瑜/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長堤市警局互動式犯罪儀表板顯示2025年1月至11月期間，各月犯罪趨勢、發案時間帶與常見罪名統計。（取自長堤警局犯罪儀表板）
長堤市警局互動式犯罪儀表板顯示2025年1月至11月期間，各月犯罪趨勢、發案時間帶與常見罪名統計。（取自長堤警局犯罪儀表板）

洛杉磯長堤市警局5日啟用全新互動式犯罪儀表板，系統化呈現全市及各分區犯罪統計數據，供民眾查詢比較。警方表示，此平台提升資訊透明度，強化社區參與，協助居民掌握所在地區的治安趨勢與犯罪概況。

長堤市警察局長赫比希(Wally Hebeish)指出，這是警局資訊分享方式的一大突破，過去常受限技術，無法提供即時、完整的趨勢分析。

據警方說明，新儀表板共有四大功能區塊：

1、全市概況：統整全市犯罪總量，並依類型分類。民眾可設定時間範圍，並與去年同期數據對比。

2、犯罪趨勢：呈現犯罪類型在不同時間與地區的變化趨勢，包含每月趨勢圖表、常見案件類型、各分局與警區的分布統計，以及案發生時間與日期的資料分析。

3、分區探索：提供各警區的詳細犯罪地圖，方便民眾查詢特定地點的發案情況。

4、資料下載：使用者可下載相關資料進行個人分析，警方強調系統已確保敏感資訊的隱私安全。

警方也指出，過去報表將保留在「犯罪統計資料庫」供查詢。儀表板數據每日更新，但因通報流程，資訊將有21天延遲。

長堤 洛杉磯

上一則

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

下一則

華榮慈善基金會籌款 送愛台灣偏鄉兒童

延伸閱讀

金山審計長報告：羅偉「家庭分區」計畫 未達加州住房目標

金山審計長報告：羅偉「家庭分區」計畫 未達加州住房目標
攸關未來30年住房布局 家庭分區計畫受矚目

攸關未來30年住房布局 家庭分區計畫受矚目
一口氣了解舊金山家庭分區計畫

一口氣了解舊金山家庭分區計畫
羅偉「家庭分區計畫」 市議會首讀過關　

羅偉「家庭分區計畫」 市議會首讀過關　
舊金山「家庭分區」計畫首讀過關 力保下一代留在城市

舊金山「家庭分區」計畫首讀過關 力保下一代留在城市
「家庭分區」計畫 讓下一代仍在金山扎根

「家庭分區」計畫 讓下一代仍在金山扎根

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
屋主必須容忍他人在你家門前街邊停多久，才能舉報拖車？答案是72小時。（示意圖，取自加州DMV）

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

2025-11-29 15:44

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場