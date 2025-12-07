長堤警局啟用互動犯罪儀表板

長堤市警局互動式犯罪儀表板顯示2025年1月至11月期間，各月犯罪趨勢、發案時間帶與常見罪名統計。（取自長堤警局犯罪儀表板）

洛杉磯 縣長堤 市警局5日啟用全新互動式犯罪儀表板，系統化呈現全市及各分區犯罪統計數據，供民眾查詢比較。警方表示，此平台提升資訊透明度，強化社區參與，協助居民掌握所在地區的治安趨勢與犯罪概況。

長堤市警察局長赫比希(Wally Hebeish)指出，這是警局資訊分享方式的一大突破，過去常受限技術，無法提供即時、完整的趨勢分析。

據警方說明，新儀表板共有四大功能區塊：

1、全市概況：統整全市犯罪總量，並依類型分類。民眾可設定時間範圍，並與去年同期數據對比。

2、犯罪趨勢：呈現犯罪類型在不同時間與地區的變化趨勢，包含每月趨勢圖表、常見案件類型、各分局與警區的分布統計，以及案發生時間與日期的資料分析。

3、分區探索：提供各警區的詳細犯罪地圖，方便民眾查詢特定地點的發案情況。

4、資料下載：使用者可下載相關資料進行個人分析，警方強調系統已確保敏感資訊的隱私安全。

警方也指出，過去報表將保留在「犯罪統計資料庫」供查詢。儀表板數據每日更新，但因通報流程，資訊將有21天延遲。