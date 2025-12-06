西科汶那議會現矛盾 上演搶位戰

是否輪換座位爭持不下，市議員迪亞茲（左二）只好擠在辜提厄茲（左一）和Ollie Cantos（左三）的中間。（視頻截圖）

西科汶那市2日晚的市議會，進行市長換屆儀式。然而原本稀鬆平常的儀式，卻上演一幕荒謬劇：市議員辜提厄茲（Brian Gutierrez）堅持拒絕依例輪換座位，以致三位議員擠在兩個議席座位的空間。

在當晚的市議會末尾，市議員按照議程進行新舊市長交接，吳桐淮（Tony Wu）卸下市長一職，由維亞多（Letty Lopez-Viado）接棒。儀式完成後，市議員本應照例輪換座位，但原本坐在最右邊的辜提厄茲，卻拒絕更動，致使應換到他位置的市議員迪亞茲（Rosario Diaz），只能站在其後面乾等待。

按照新的座位順序，五位市議員從左至右分別應該為：市議員迪亞茲、副市長Ollie Cantos、市長維亞多、市議員吳桐淮、市議員辜提厄茲。

辜提厄茲拒絕換座後，市長及其他市議員敦促他立刻換座位，市長甚至命令當值警員把他的物品挪到新位置。但這些都無濟於事，辜提厄茲堅決不挪動。最後，本應輪換至他的位置的迪亞茲，只好擠在辜提厄茲和Ollie Cantos的中間。

根據辜提厄茲說法，他沒有換位置，是基於「美國殘障人士法案」要求。他說︰「我的殘障調整要求，是經過合法批准的。」根據聖蓋博 谷論壇報（San Gabriel Valley Tribune），在一封致市議會的信中，人力資源暨風險管理主任安德伍德（Carmelita Underwood）也建議，在提供同等的替代安排前，不應調動辜提厄茲的座位。

吳桐淮當場要求市政人員查看「美國殘障人士法案」的相關規定，並說特別是「如果有人以此為藉口，與市府作對。」辜提厄茲則稱，吳桐淮的這番言論是「歧視 」。

正在雙方爭執不下時，市長維亞多宣布休會五分鐘，然而她主持會議的錘子卻找不到。她說︰「荒謬至極。」並用手敲了敲桌子，以示眾人。

吳桐淮4日接受本報採訪時說，辜提厄茲的行為是「無理取鬧」，發生這樣的事，很「丟臉，損壞都市形象」。他表示，辜提厄茲是在維亞多新上任市長之際，故意找碴，這種表現很「小孩子氣。」辜提厄茲此前擔任過四年的城市規畫委員會委員，當時他每個座位都坐過，為何那時對換座位沒意見？