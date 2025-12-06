我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

西科汶那議會現矛盾 上演搶位戰

記者王若然／西科汶那報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
是否輪換座位爭持不下，市議員迪亞茲（左二）只好擠在辜提厄茲（左一）和Ollie Cantos（左三）的中間。（視頻截圖）
是否輪換座位爭持不下，市議員迪亞茲（左二）只好擠在辜提厄茲（左一）和Ollie Cantos（左三）的中間。（視頻截圖）

西科汶那市2日晚的市議會，進行市長換屆儀式。然而原本稀鬆平常的儀式，卻上演一幕荒謬劇：市議員辜提厄茲（Brian Gutierrez）堅持拒絕依例輪換座位，以致三位議員擠在兩個議席座位的空間。

在當晚的市議會末尾，市議員按照議程進行新舊市長交接，吳桐淮（Tony Wu）卸下市長一職，由維亞多（Letty Lopez-Viado）接棒。儀式完成後，市議員本應照例輪換座位，但原本坐在最右邊的辜提厄茲，卻拒絕更動，致使應換到他位置的市議員迪亞茲（Rosario Diaz），只能站在其後面乾等待。

按照新的座位順序，五位市議員從左至右分別應該為：市議員迪亞茲、副市長Ollie Cantos、市長維亞多、市議員吳桐淮、市議員辜提厄茲。

辜提厄茲拒絕換座後，市長及其他市議員敦促他立刻換座位，市長甚至命令當值警員把他的物品挪到新位置。但這些都無濟於事，辜提厄茲堅決不挪動。最後，本應輪換至他的位置的迪亞茲，只好擠在辜提厄茲和Ollie Cantos的中間。

根據辜提厄茲說法，他沒有換位置，是基於「美國殘障人士法案」要求。他說︰「我的殘障調整要求，是經過合法批准的。」根據聖蓋博谷論壇報（San Gabriel Valley Tribune），在一封致市議會的信中，人力資源暨風險管理主任安德伍德（Carmelita Underwood）也建議，在提供同等的替代安排前，不應調動辜提厄茲的座位。

吳桐淮當場要求市政人員查看「美國殘障人士法案」的相關規定，並說特別是「如果有人以此為藉口，與市府作對。」辜提厄茲則稱，吳桐淮的這番言論是「歧視」。

正在雙方爭執不下時，市長維亞多宣布休會五分鐘，然而她主持會議的錘子卻找不到。她說︰「荒謬至極。」並用手敲了敲桌子，以示眾人。

吳桐淮4日接受本報採訪時說，辜提厄茲的行為是「無理取鬧」，發生這樣的事，很「丟臉，損壞都市形象」。他表示，辜提厄茲是在維亞多新上任市長之際，故意找碴，這種表現很「小孩子氣。」辜提厄茲此前擔任過四年的城市規畫委員會委員，當時他每個座位都坐過，為何那時對換座位沒意見？

有知情人士指出，西科汶那市議員間的矛盾由來已久。11月，辜提厄茲質疑市府在與一家樹木修剪公司簽定三年合同中，有失職之嫌；9月，市府決議，通過第三方機構調查辜提厄茲和維亞多之間的矛盾；8月，吳桐淮提案不讓市府人員參加里民大會，則激起市議員之間的反對。

西科汶那市長換屆，現任市長維亞多（右）頒贈卸任市長吳桐淮獎章。（吳桐淮提供）
西科汶那市長換屆，現任市長維亞多（右）頒贈卸任市長吳桐淮獎章。（吳桐淮提供）

聖蓋博 歧視

上一則

南太平洋鐵路建設150年 改寫隘口歷史

下一則

90歲婦銀行帳戶屢被駭 瓦斯帳單被禁用自動扣款

延伸閱讀

來美30多年 無前科亞裔男婚姻綠卡面談被捕

來美30多年 無前科亞裔男婚姻綠卡面談被捕
3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕
班森賀華社服務中心 慶10周年

班森賀華社服務中心 慶10周年
感恩節估有8180萬人出遊 9成開車 AAA：節前兩天交通最糟

感恩節估有8180萬人出遊 9成開車 AAA：節前兩天交通最糟
亞凱迪亞白人/秘魯混血兄 唱鄧麗君金曲風靡聖蓋博谷

亞凱迪亞白人/秘魯混血兄 唱鄧麗君金曲風靡聖蓋博谷
聖蓋博市議員吳程遠 宣布競選連任

聖蓋博市議員吳程遠 宣布競選連任

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡