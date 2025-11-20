我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

安大略機場感恩節旅客量創新高 航班座位供應增9％

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
安大略國際機場（ONT）預計將在今年感恩節假期迎來創紀錄的旅客量，將有超過23萬4000名旅客經由ONT機場出行。（記者張宏／攝影）
安大略國際機場（ONT）預計將在今年感恩節假期迎來創紀錄的旅客量，將有超過23萬4000名旅客經由ONT機場出行。（記者張宏／攝影）

作為南加州的重要門戶，安大略國際機場（ONT）預計將在今年感恩節假期迎來創紀錄旅客量。官方預計21日至12月1日，將有超過23萬4000名旅客經由ONT出行，比去年同期成長4.2%。這一客流量激增，凸顯安大略國際機場在旅遊旺季對區域旅遊業發展和經濟活力的重要作用。

據目前航班時刻表，安大略機場在感恩節期間座位供應量，將比2024年增加9%，反映航空公司信心增強及旅客需求上升。雖客運量增幅略顯溫和，部分原因是由於近期聯邦政府停擺導致航班延誤，一些旅客調整出行計畫，但假日客流量仍保持上升趨勢。預計客流量最高的單日是30日（周日），預計將有近2萬4700名乘客，緊隨其後的是26日（周三）和12月1日（周一）。

感恩節假期帶來的客流高峰推動ONT 2025年客運量預期，預計全年旅客吞吐量將超過700萬人次，這將是自2016年機場回歸地方管理以來最高的年度客流量。截至10月，已有超過590萬旅客使用該機場，比去年同期略微增加0.6%。對客運量詳細分析揭示不同趨勢，國內旅行略微下降0.7%。截至目前，2025年國內旅客人數略高於540萬人次，而國際旅行則強勁增長21%，其中僅10月國際旅客人數就激增61.3%，表明安大略機場對國際遊客的吸引力日益增強。

2025年10月，安大略機場旅客量超過60萬人次，與去年同期持平。國內旅客略有下降，而國際旅客數量則顯著增加。航空公司正積極應對，在感恩節假期高峰到來之前增加座位運力，假日期間共提供30萬5970個座位，同比增長9%，確保旅遊客流順暢流動。

感恩節 加州 南加

上一則

狠抓無證客致移民學生大減 學區預算短缺不得不裁員、減班

下一則

洛縣挺在地消費 送專屬優惠

延伸閱讀

安排旅行有4種省錢妙招 選對時間立刻省下超過100美元

安排旅行有4種省錢妙招 選對時間立刻省下超過100美元
Taco Bell感恩節創意甜點 引發正反兩派網友論戰

Taco Bell感恩節創意甜點 引發正反兩派網友論戰
航空公司最新排名 美國無緣前十「這3家」穩居榜首

航空公司最新排名 美國無緣前十「這3家」穩居榜首
Lotus智能馬桶 ATS909五折起優惠

Lotus智能馬桶 ATS909五折起優惠
感恩節出行 前2天最塞車 27日當天最順暢

感恩節出行 前2天最塞車 27日當天最順暢
角聲福音廣場22日慶感恩節 辦擺攤表演、健檢免費參加

角聲福音廣場22日慶感恩節 辦擺攤表演、健檢免費參加

熱門新聞

白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據