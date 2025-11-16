我的頻道

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

華人漫畫家莫大軍 鼻髮眼傳神畫川普

記者張宏╱洛杉磯報導
世界日報時事評論專欄漫畫家莫大軍指出，畫川普一定先畫鼻子，然後再畫頭髮和眼睛，這是川普三大特徵。（記者張宏╱攝影）
世界日報時事評論專欄漫畫家莫大軍指出，畫川普一定先畫鼻子，然後再畫頭髮和眼睛，這是川普三大特徵。（記者張宏╱攝影）

世界日報時事評論專欄漫畫家莫大軍筆下政治人物百態，他15日參加美國孔孟學會活動時表示，畫政治人物的漫畫，最好無需標註其姓名，應該讓人們一眼就能認出是誰。他畫川普最先畫鼻子，只要鼻子畫準確，人物就活了，而東方政治人物，莫大軍認為相對難畫。

美國孔孟學會15日在洛僑中心舉辦「從孔孟思想看中華文化特色」講座，邀莫大軍擔任主講人。談及漫畫創作，他表示，畫一幅漫畫很快，十分鐘到一個小時鐘不等。畫政治人物相關的時事，一定要長期觀察，才能發現別人沒有注意到的特質，並用漫畫筆觸突出。很多時候，畫畫是靈光一閃；畫政治人物要多看畫面，比如通過其照片和影像來觀察動作神態。現在大部分政治人物，他都很熟悉其特徵，像川普一定先畫鼻子，然後再畫頭髮和眼睛，這是川普三大特徵。

莫大軍認為最難畫的，是東方政治人物；因為東方人輪廓的特色是骨架較為扁平，鼻子和嘴形相對比較小，但面部表面肌肉較多，像畫習近平，就要突出其四平八穩和銳利眼神。

他說，表現政治人物，要讓讀者一看就知道是誰，這不僅展示漫畫者的功力，也是對這些政治人物的尊重。每一幅畫都可以代表一篇論述，同時讓讀者有更大思考空間。

莫大軍從事政治評論多年，近幾年在世界日報讀者論壇以「畫中有話」展現其觀察入微的特色，並以詼諧幽默的畫風引廣泛迴響， 其中一幅「台灣為什麼有那麼多政治騙子」在網上有上百萬轉傳率。數年來他在世報已積累1,600多幅漫畫作品，他2023年出版第一本漫畫書「雕蟲非小技」，預計還會出版第二本。

活動當天雖然陰雨連綿，但現場座無虛席，孔孟學會會長孔憲詔表示，孔孟學會以中華文化傳承為使命，定期舉行學術演講。現在世界充滿各種變化，孔孟之道需要重新詮釋，來順應時代。

美國中文作家協會成員陳十美和她的先生、物理學教授盧遂顯出席活動，並忙前忙後。盧遂顯表示，他本人雖然是物理學專業，但對孔孟學說深有研究，並出版多本相關書籍。他很敬佩莫大軍，莫大軍是他認識的第一個用漫畫來講政治的人，希望能借助這個講座，獲得更多當下啟示。

美國孔孟學會15日在洛杉磯僑教中心舉辦「從孔孟思想來看中華文化的特色」講座，當天...
美國孔孟學會15日在洛杉磯僑教中心舉辦「從孔孟思想來看中華文化的特色」講座，當天雖然陰雨連綿，但現場座無虛席。（記者張宏╱攝影）

川普 世界日報 習近平

