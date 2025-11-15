我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

洛市首位西語裔消防局長 莫爾獲任命

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯消防局新任局長莫爾（Jaime Moore）。（洛杉磯消防局官網截圖）
洛杉磯消防局新任局長莫爾（Jaime Moore）。（洛杉磯消防局官網截圖）

洛杉磯市議會14日通過，任命莫爾（Jaime Moore）為洛杉磯消防局新任局長。他是該局史上第二位拉丁裔、首位以西班牙語為母語的領導人，將接替先前因應變失當遭市長撤職的克勞莉，帶領消防局重建公共信任，並因應未來重大災害與國際賽事挑戰。

現年52歲的莫爾自1995年加入消防局，曾任營運谷區分局副局長。他出生於路易西安納州，在洛杉磯長大，畢業於聖塔蒙尼卡高中與洛杉磯加州大學，並擁有長堤州大(CSU Long Beach)公共行政與緊急管理碩士學位。市長貝斯於10月提名莫爾為新任局長時指出，雙方將合作推動消防局改革，包括提升重大事件應變能力與強化911系統回應效率。貝斯表示，她為能任命一位道地洛杉磯人感到驕傲，莫爾是能帶領該市走向進步的最佳人選。

市議員（Nithya Raman）、尤拉多（Ysabel Jurado）與麥奧斯克（Tim McOsker）當日未出席，但其餘12位議員一致投下贊成票，通過莫爾的任命。稍早市議會公共安全委員會亦已全票支持。議會公共安全委員會主席John Lee表示，莫爾具備豐富經驗與前瞻視野，不僅了解消防局，也清楚未來該局改革方向。他指出，莫爾長年在內部歷練、由基層晉升而來，展現對消防局與城市的承諾。

莫爾表示，支持就元旦發生的拉克曼火災延燒成寶馬山野火事件展開獨立調查。他指出，這是該市歷來最具挑戰的一年，寶馬山野火考驗消防局組織的每一個面向，對市民與消防員都造成沉重傷害。

根據報導，當初消防員曾回報拉克曼火災仍有餘燼，但遭指示撤離；數日後，聖塔安娜焚風助長火勢復燃，演變為毀滅性的寶馬山野火，造成12人死亡、數千建物燒毀。

代表寶馬山選區的市議員帕克（Traci Park），肯定莫爾對事件的透明態度與領導誠意。代表東北谷區、涵蓋經常發生野火的塞普韋達盆地休閒的市議員帕蒂亞（Imelda Padilla）也表達支持，感謝莫爾讓該地區受到更多關注，並期待未來繼續合作改善。

前局長克勞莉於2月21日遭市長貝斯解除職務。貝斯表示，克勞莉當時未按指示在1月7日焚風來襲前預先部署約1000名消防員，也未提交火災後行動報告，且未通報即將發生的氣象異常。克勞莉否認指控，並於8月提告，稱遭報復，指出市府長年對消防局資源不足、裝備落後而漠視。

洛杉磯 加州大學 長堤

上一則

銅線盜竊猖獗 警突擊破獲非法廢料場

下一則

ICE抓人用新招 多綠卡面試者被捕

延伸閱讀

大裁員接二連三 專家建議4步驟應對挑戰

大裁員接二連三 專家建議4步驟應對挑戰
洛市餐廳員工染A肝 10/24至11/1用餐者速打疫苗

洛市餐廳員工染A肝 10/24至11/1用餐者速打疫苗
引發「寶馬山野火」市長要查消防局

引發「寶馬山野火」市長要查消防局
中印邊境西段第23輪將軍級會談 深入溝通管控問題

中印邊境西段第23輪將軍級會談 深入溝通管控問題
遭搶僑領譚瑞進康復 捐款感謝聖市消防局

遭搶僑領譚瑞進康復 捐款感謝聖市消防局
紐約25年來最大規模莫內展 布魯克林博物館亮相

紐約25年來最大規模莫內展 布魯克林博物館亮相

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身