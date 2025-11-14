加州巨型賭場開幕 帶來就業機會與娛樂設施

我的頻道

洛杉磯福斯新聞台（FOX） 報導，加州全新巨型賭場 Hard Rock Casino Tejon 13日舉行盛大開幕典禮，座落於貝克斯菲（Bakersfield）以南，成為科恩縣（Kern County）首座同類型賭場，為當地帶來全新的就業機會與娛樂設施。

Hard Rock Casino Tejon由Tejon印第安部落擁有，並由Hard Rock International負責營運。賭場位於Grapevine山口入口處，地理位置可同時服務南加州與中央谷地市場，並成為距離洛杉磯第二近的全功能賭場。

這項純民間投資的計畫被視為當地重要的經濟與文化發展里程碑，不僅在興建期間創造數千個工地職缺，開幕後亦提供約1000個永久性工作。賭場方面也承諾將投入資金改善周邊地區的基礎設施。

全新的Hard Rock Casino Tejon擁有約15萬平方英尺的博彩空間，設置逾2000台老虎機、50多張真人賭桌與專屬VIP室，並提供多元餐飲，包括Hard Rock Cafe、Deep Cut Steaks Seafood、YOUYU及市集型美食廣場。館內亦展示大量正宗音樂紀念品，並設置Rock Shop販售品牌獨家商品。

Tejon印第安部落與Hard Rock International的領導階層均強調此案的象徵意義，認為它代表文化與經濟成長的重要一步。

Tejon部落主席埃斯科貝多（Octavio Escobedo）表示：「今天對Tejon印第安部落與整個科恩縣社區而言，是歷史性的一刻。Hard Rock Casino Tejon的開幕不僅是對我們部落傳承與韌性的禮讚，也是為未來世代創造機會與繁榮的重要一步。這項計畫將帶來數千個工作職缺，推動經濟發展，並成為文化、娛樂與社區交流的場域。」

Hard Rock International主席艾倫（Jim Allen）也指出：「我們很榮幸將品牌帶到科恩縣，並感謝與Tejon印第安部落的合作。Hard Rock Casino Tejon將為當地娛樂設立新標準，把我們世界級的待客服務與部落對文化及經濟發展的願景結合在一起。」

加州 洛杉磯 南加

