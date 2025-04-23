聽竹口琴社、金弦尤克里里合併 將世報活動首演

聽竹口琴社和金弦尤克里里音樂社19日宣布合併，共同參加南加未來的各類公共活動和演出。（主辦方提供）

南加 華人音樂愛好者大集合，聽竹口琴社和金弦尤克里里音樂社日前宣布合併，為南加民眾帶來更豐富多彩的音樂演出。其合併後將參與世界日報 5月3日在888海珍酒樓舉辦的模範母親表揚大會。

聽竹口琴社是由張勵志2021年創立，社團名稱「聽竹」寓意悠揚自然之聲，象徵音樂如竹林之風。成員多為熱愛音樂之人、得到許多台大校友的鼎力支持，指揮是宋創元、精進班老師是李孝明。該社團以推廣口琴音樂、傳承經典旋律為宗旨，長期舉辦練習班、社區音樂分享與公益演出，並多次與其他音樂團體合作，展現跨樂器合奏魅力。

張勵志表示，最初以線上課程為主，隨著新冠疫情 漸緩，社團前往羅蘭岡Gloria Heer公園上課。參與實體課的學生人數逐漸增加，新增羅斯密公園為第二個上課地點。兩地均提供初學者的入門班，讓任何有興趣學習口琴的朋友，都能從基礎學起。

他說，聽竹口琴樂團在洛杉磯地區參與過多次演出，已頗有知名度，正朝建立涵蓋多聲部口琴的大型樂團目標邁進。為壯大隊伍，他們與金弦尤克里里音樂社合作，未來一起攜手進步，參加各大演出。

金弦尤克里里音樂社，聚集不同背景但對音樂充滿熱情的華洋人士；成立後，迅速成為南加最活躍音樂社之一。創辦人呂君崙（Allan Lui）表示，20世紀60年代披頭士樂隊風靡一時，讓他對學習吉他產生興趣。在用便宜的原聲吉他幾年後，他和哥哥花40美元買了一把電吉他，和幾個朋友組建樂隊，在各種聚會上表演。大學畢業後，他再次組建樂隊擔任節奏吉他手，2010年學習在線吉他課程，今年開始，他每周一教尤克里里，周四教初學者吉他，周二下午與一群中級吉他手見面，同時在Reminiscing樂隊擔任貝斯手及在GoldenBoyz樂隊擔任主音吉他手。他很高興能和口琴社合作，拓展彼此的音樂視野。

兩社合併後將整合資源、擴大教學與演出範圍，預計開設更多初階與進階課程，並籌劃與其他僑界社團聯合舉辦音樂會，讓更多熱愛音樂的者參與其中。他們將於5月3日在888海珍酒樓，參與世界日報擴大舉辦的模範母親表揚大會，演出「月河」、「大江東去」及「我有一個夢」等三首經典名曲。