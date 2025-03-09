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APAPA首席執行官尹立懷 榮膺宇洛縣「年度女性」

王繪灃／供稿
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美國國會議員邁克湯普森將「年度女性」的殊榮授予了亞太公共事務聯盟（APAPA）首席執行官尹立懷。（APAPA提供）
美國國會議員邁克湯普森將「年度女性」的殊榮授予了亞太公共事務聯盟（APAPA）首席執行官尹立懷。（APAPA提供）

加州洛縣的特林切羅酒莊3月2日迎來了一場意義非凡的表彰招待會。美國國會議員邁克湯普森（Mike Thompson）將「年度女性」的殊榮授予了亞太公共事務聯盟（APAPA）首席執行官尹立懷（Mary Yin Liu）。

微風輕拂，陽光灑滿葡萄園，彷彿為這場盛大的慶典增添了幾分詩意。這一榮譽不僅是對她個人成就的肯定，更是對她多年來在公益、商業和社區領導領域卓越貢獻的致敬。

●法律界到商界 卓越領導者

 

尹立懷與丈夫哈裡斯及兩個成年兒子在戴維斯（Davis）居住了23年。作為法律界的佼佼者，她曾擔任蘇拉諾縣女律師協會副主席；作為商界的領袖，她在宇洛、蘇拉諾和沙加緬度縣擁有21家麥當勞餐廳，並成為北加州麥當勞運營商協會的首位少數族裔女性主席。她的智慧、領導力和奉獻精神使她成為社區的棟樑。

「她的智慧、領導力和奉獻精神使她成為一名卓越的領導者。」湯普森在表彰她時如此評價。尹立懷的貢獻橫跨多個領域，她的影響力不僅限於商業和法律，更深入到社區的每一個角落。

●創立Thriving Pink 關注乳腺癌

在眾多社會貢獻中，尹立懷最為人稱道的是她創立的非營利組織—Thriving Pink。該組織位於戴維斯，專注於為乳腺癌患者及其家庭提供支持，涵蓋導師計畫、經濟援助、支持團體、教育研討會等多項服務。

2022年時任州議員吉姆庫珀，為APAPA首席執行官尹立懷頒發年度女性獎。（AP...
2022年時任州議員吉姆庫珀，為APAPA首席執行官尹立懷頒發年度女性獎。（APAPA提供）

「Thriving Pink團隊真的非常鼓舞人心。」尹立懷說，「我們都有過親人抗擊乳腺癌的經歷，而我們的許多志願者本身也是乳腺癌倖存者或康復者。」Thriving Pink在當地社區發揮了重要作用，為眾多乳腺癌患者帶去了希望和支持。

●接棒尹集成 發展亞裔社區

除了在本地社區的貢獻，尹立懷還積極推動亞太裔美國人（AAPI）社區的發展。她的父母尹集成（CC Yin）和黃春芳（Regina Yin）創立了亞太裔美國人公共事務協會（APAPA），一個致力於促進亞太裔領導力和公民參與的全國性組織。如今，尹立懷已接棒成為APAPA的首席執行官。

「明年是APAPA成立25周年，我們有許多值得慶祝的事情。」她說。在她的領導下，APAPA的實習計畫得到了擴展，並於去年在加州議會大廈成功組織了首屆加州亞裔美國人宣導日。今年，這一重要活動將於4月28日舉行，預計將匯聚更多亞裔領袖，共同推動社區發展。

●榮譽滿載 繼續砥礪前行

尹立懷的影響力受到了更廣泛的認可。2024年，她被「沙加緬度蜂報」評為20大AAPI變革者之一，而在2022年，她曾被議員吉姆庫珀（Jim Cooper）評選為年度女性。

「在我們之前和之後，都有許多令人敬佩的開拓者。」尹立懷說，「我感激有機會回饋社區，並期待與下一代領導者攜手，創造更大的影響。」

尹立懷的父親、APAPA創始人尹集成也對女兒的成就表示驕傲，他說：「全國各地的APAPA基層分會領導和大使都在努力推動我們的使命，我為我的女兒感到自豪。她幾十年前就加入了APAPA，如今已擔任首席執行官，多年來幫助建立了強大的國家董事會和總部團隊。」

從法律界到商界，從本地社區到全國性組織，尹立懷以其不懈努力和卓越領導力，踐行服務社會的承諾。如今，作為宇洛縣年度女性，她的故事不僅是對她個人成就的肯定，也激勵著更多人投身公益，為社區貢獻自己的力量。尹立懷的人生，為美國亞裔樹立了榜樣。

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