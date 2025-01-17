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2025迎春年節展╱不服老 金齡排舞秀活力

記者張庭瑜/洛杉磯報導
蒙市春節展本周末登場，20多位平均年逾70歲的金齡排舞團將以換裝秀形式演唱中英文歌曲，展現銀髮族活力。（蘇曾佩蓮提供）
蒙市春節展本周末登場，20多位平均年逾70歲的金齡排舞團將以換裝秀形式演唱中英文歌曲，展現銀髮族活力。（蘇曾佩蓮提供）

2025世界日報蒙特利公園市迎春年節展將於18、19日在嘉偉街舉行，除200攤位美食小吃外，金齡排舞團的表演也值得關注。她們將以精心訂製的表演服飾，演出「酒干倘賣無」、「春風吻上我的臉」及Lady Gaga名曲「Always Remember Us This Way」，還安排舞台換裝橋段，展現「退而不休」的銀髮族活力。

金齡排舞團由20多位65至80歲長者組成，許多成員仍在職場打拼，也有人平日忙於照顧孫子。團長蘇曾佩蓮表示，周末能聚在一起跳舞、唱歌，是我們最開心的時光。這個團體不只跳舞，更成為團員的小天地。

蘇曾佩蓮透露，今年的演出極具意義。首先表演的「酒干倘賣無」代表對父母感恩，「我們這個年紀的人，有些父母還在，有些已經離開，每逢過年特別想念親人。」第二首「春風吻上我的臉」則象徵春天到來的好兆頭，「告訴大家春天已經來了，有好的徵象，有好的新氣象。」

最後壓軸的是Lady Gaga的「Always Remember Us This Way」，蘇曾佩蓮說，團員將在舞台上展現特別設計的換裝橋段，「雖然年紀大了，但在夕陽還沒有落下前，我們要爭取光彩」。

「衷心感謝世界日報舉辦年節展，讓華人能夠團聚一堂。」蘇曾佩蓮說，這不僅傳承傳統文化，也讓年輕一代感受農曆新年的熱鬧氣氛，「希望龍年帶來新氣象，讓大家都能平平安安。」

世界日報 Lady Gaga 蒙特利公園市

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