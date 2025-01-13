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世報年節展「福之舞團」古典舞將美妙開場

記者王若然／蒙特利公園市報導
「福之舞團」將帶來披帛舞。（何梅芳提供）
「福之舞團」將帶來披帛舞。（何梅芳提供）

加州華人舞社「福之舞團」將作為開場舞，在1月18日的世界日報年節展亮相。屆時，「福之舞團」將為民眾帶來兩支拿手好「舞」，拉開為期兩天的年節展活動。

「福之舞團」的何梅芳老師介紹，當天將為大家帶來古典舞「一夢驚鴻」以及扇子舞「桃花紅、杏花白」。這兩支舞都是成員們排練已久的曲目，舞步在無數次的練習中越發精湛、優美。此外，兩首曲目的舞蹈都是她親自前往中國大陸找名師學到的，何梅芳學成後，再對原舞步稍作修改後，傳授給學員，在南加州舞社中是獨一無二的。兩首曲目深受學員喜歡。其中古典舞「一夢驚鴻」是當下十分流行的披帛舞，學員們身著漢服，披著長長的帛錦翩翩起舞，配合音樂，彷彿仙女下凡。

「福之舞團」的扇子舞。（何梅芳提供）
「福之舞團」的扇子舞。（何梅芳提供）

「福之舞團」的表演將在18日上午10時開始，感興趣的民眾千萬不要錯過。

何梅芳老師說，這是第三年參加世界日報年節展的活動，她對該活動印象深刻，她說活動辦得非常好，很熱鬧，「台下觀眾都是帶著笑容看的。」

「福之舞團」已經成立13年。該舞團每周一至五早上在阿罕布拉市（Alhambra）Almansor Court公園聯繫跳舞。何梅芳老師說，該舞團通過練舞讓學員身體更健康，並且讓中華文化在美國發揚壯大，傳遞中美友誼。該舞社教授多種舞蹈，包括藏族舞、蒙古舞、扇子舞、腰鼓舞等，學員們不僅體會到舞蹈的樂趣，還能強身健體。

年節展於18日上午10時至晚上9時以及19日上午10時至晚上7時，在蒙特利公園市嘉偉大道（Garvey Av.)於Garfield街和 Alhambra街之間的街區舉行。

加州 南加 世界日報

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