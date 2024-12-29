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明康保健中心人人有世界日報 長者喊讚

記者啟鉻／西柯汶那市報導
明康保健中心長者在閱讀世界日報。（記者啟鉻／攝影）
明康保健中心長者在閱讀世界日報。（記者啟鉻／攝影）

西柯汶那市明康保健中心（MIKKON ADHC）成立至今即將邁入25個年頭。多年來，明康保健中心為每位成員訂閱「世界日報」，讓他們能夠及時了解國內外發生的新聞。由於管理團隊注重長輩們「家」的感受，有的年長者從中心成立就入住，至今不離開；還有住在蒙市等較遠區域的年長者，特意前來參加各種活動。總裁梁譽瀚說，這裡就如同一個大家庭。

年逾八旬的曾昭渝，在明康保健中心2000年成立時，就來到這裡，一直堅持參加保健中心各項活動。她說，最初住在洛杉磯市中心第六街，比較評估多家日間保健中心後，選擇明康保健中心。後來搬到蒙特利公園市居住，仍堅持前往。

曾昭渝認為，這裡環境很好，室內寬大明亮，四面都有門可出入。大家交流比較順暢，服務周到令她滿意。尤其是「世界日報」每人一份，不用爭搶，甚至夫妻兩人各自一份，都可以閱讀。管理者從善如流，成員們如果提出合理意見和建議，馬上就可以改正。在保健中心，她入籍時學習英文，還學習太極拳、太極劍、跳舞、唱歌、繪畫。她說，到這裡如同變一個人，學到很多新東西。

曾昭渝（左）從保健中心成立初期加入，至今已20多年。（記者啟鉻／攝影）
曾昭渝（左）從保健中心成立初期加入，至今已20多年。（記者啟鉻／攝影）

年逾七旬的楊文瑜，先前從事華文媒體工作，後來從商。退休後，他曾到過西區的日間保健中心，由於希望隨身帶寵物金毛犬，有的中心表示會造成不方便。當他聯絡明康保健中心，管理者欣然同意。楊文瑜說，他還看到中心的參與者都喜歡彼此交流，大家情緒舒暢，於是就選擇到這裡。他多年習練太極拳，有時會輔導大家鍛鍊。由於先前從事過媒體工作，他表示在明康中心，閱讀「世界日報」非常方便。

明康保健中心成員參與活動，舒展筋骨。（記者啟鉻／攝影）
明康保健中心成員參與活動，舒展筋骨。（記者啟鉻／攝影）

楊文瑜與寵物犬在一起。（記者啟鉻／攝影）
楊文瑜與寵物犬在一起。（記者啟鉻／攝影）

明康保健中心總裁梁譽瀚表示，他經營日間保健中心，就是讓年長者感受大家庭般的生活。除日常管理工作，為長者提供服務。每位長者，還都是他的人生導師，他從長者身上學到很多東西。比如一位年近九旬的長者，堅持使用牙線清理牙齒，保持口腔清潔，如今該長者的牙齒一顆也沒脫落。梁譽瀚還表示，中心有多位年逾九旬長者，以及百歲老人，他們都是性格豁達，非常寬容，成為他的人生榜樣。

明康保健中心長者打麻將，鍛練思路。（記者啟鉻／攝影）
明康保健中心長者打麻將，鍛練思路。（記者啟鉻／攝影）

梁譽瀚說，「明康」的意思，就是來的人「明天更健康」。從保健中心成立之初，就開始為參與者們訂閱「世界日報」，凡是來參加活動的人，幾乎做到人手一份。他認為，在這方面一定要提供長者們方便，不能光想著省錢。

世界日報 蒙特利公園市 寵物

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