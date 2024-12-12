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州政府推免費青少年心理輔導APP

記者王若然／洛杉磯報導
加州政府推出兩款免費心理諮詢手機APP。（CalHope網站截圖）
加州政府推出兩款免費心理諮詢手機APP。（CalHope網站截圖）

在冬假和節日來臨之際，特別需要關照兒童和青少年的心理健康。少數族裔媒體（EMS）10日邀請加州健康服務部官員和心理健康諮詢師，探討如何提升兒童和青少年的心理健康。他們表示，政府特別推出了兩款手機APP，免費為兒童和青少年及其家長做心理輔導。

加州健康服務部策略合作辦公室副主任Autumn Boylan表示，這兩款手機APP分別為「BrightLife Kids」和「Soluna」。前者服務對象是0至12歲的兒童，後者服務對象是13至25歲的青少年。學生在註冊帳號之後，可以通過短信、電話、視頻會議進行心理輔導，會有經過認證的輔導專員了解他們的心理訴求。輔導員有講英文和西語的，還有額外17種語言的翻譯服務。心理諮詢服務完全免費，沒有收入限制。

其中「Soluna」的認證輔導員Yasmin表示，這款APP心理輔導服務的特別之處在於，大多數輔導員都曾經歷過心理問題，他們經過訓練獲得認證後，如今來為同齡人提供心理輔導。經歷心理問題的青少年，他們比較願意與同齡人和有相似經歷的人溝通，從而達到更好的輔導效果。

「BrightLife Kids」的輔導員Brando指出，這兩款APP主要為有需要的孩子和家長做非臨床的心理諮詢，如果他們有需要，可以再介紹給他們當地的心理醫師。「BrightLife Kids」在輔導過程中，也會讓家長參與。主要目標是對孩子心理健康進行早期干預，讓他們認識自己的情緒並能很好地控制情緒。

Autumn Boylan說，2022年，加州政府推出了超過40億元的兒童心理健康重大計畫（Master Plan for Kids' Mental Health），用於提升兒童和青少年心理健康。這項計畫書描述，加州有超過28萬4000名青少年患有抑鬱症，其中66%的孩子沒有得到心理治療；10至18歲孩子的自殺率在2019至2020年間上升了20%。

「BrightLife Kids」的輔導員Brando。（視頻截圖）
「BrightLife Kids」的輔導員Brando。（視頻截圖）
「Soluna」的認證輔導員Yasmin。（視頻截圖）
「Soluna」的認證輔導員Yasmin。（視頻截圖）
加州健康服務部策略合作辦公室副主任Autumn Boylan。（視頻截圖）
加州健康服務部策略合作辦公室副主任Autumn Boylan。（視頻截圖）

心理健康 加州

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