世報母親節午宴 Live Oak將表演「阿里山的姑娘」

Live Oak土風舞社。（Sherry梁提供）

Live Oak土風舞社將在洛杉磯世界日報 社母親節 感恩午宴上，表演「阿里山 的姑娘」；舞蹈將展現山地姑娘的柔美與豪氣，精彩不容錯過。

Live Oak土風舞社活躍於華人社區已有二十年，她們是一個全女性舞社，每週一至週五上午9時至10時在天普市Live Oak公園大涼亭相聚學舞、跳舞。本次母親節感恩午宴上，她們將帶來舞蹈「阿里山的姑娘」。舞社的教學和指導老師Sherry梁表示，這是一首非常輕快動聽、朗朗上口的歌曲，而她們的舞蹈也會將山地姑娘的柔美與豪氣發揮得淋漓盡致。

Sherry梁老師還介紹道，舞社向來鼓勵多元、融合，不僅體現於舞蹈形式、音樂，還有服裝、化妝及道具等方面。例如，她們有國語、英語、台語、粵語甚至客家話歌曲，所用的既包括傘、扇、響板及筷子等傳統道具，還有啦啦隊會使用的Pom Pom（彩球）這樣的現代道具。每次參與社區活動，她們的演出服裝和飾品都是根據節日、場合和表演內容特別訂製，由她和舞社隊員一起集思廣益、共同設計。

世界日報母親節感恩餐會今年以「健康活力好媽媽」主題為號召，表揚活動將於５月４日（周六）中午在羅斯密市888海珍酒樓舉行，活動詳情查詢323-268-4982分機100。