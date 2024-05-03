南加賭城高鐵 選定西門子打造列車

American Pioneer 220預想圖。（取自Siemens Mobility USA網站）

連通南加 與賭城 的高鐵Brightline West已經選定Siemens Mobility（西門子交通集團）建造所需的「American Pioneer 220」列車。Brightline表示，決定因素之一是Brightline West與加州 高鐵的互通性，Siemens Mobility除了供應列車給Amtrak與另外兩家企業，也在競標加州高鐵列車。

Siemens Mobility雖然具有德國血統，但早在1980年代就已經在北加設廠生產，總部設在沙加緬度，因此當Brightline考量價格、效能、運量、內裝後，還是選定已經有過搭檔經驗的Siemens Mobility提供所需的十組列車。

Brightline在佛州的第一條高速路線，柴電混合列車就是由Siemens Mobility供應。對於再度合作，集團北美執行Marc Buncher強調，雙方將能為美國鐵道歷史展開新頁

十組American Pioneer 220列車預計2028年投入使用，每列七個車廂、搭載430人，機車頭採用零排放的電力推動，極速可達時速220哩，往返南加與賭城間的時程將縮短為130分鐘。不過，相關細節仍待最後定案