南加長堤亞裔高中生被撞死 肇事者僅判6個月

16歲的高瑟（Aiden Tai Gossage，音譯）在2021年的車禍中喪生。（ABC電台）

南加州長堤 市（Long Beach）一名亞裔 高中生，2021年在人行橫道上被車撞死。肇事司機近日僅被判六個月監禁，令受害者家人震驚和失望。

亞裔高中生高瑟（Aiden Tai Gossage，音譯）是長堤市Millikan高中學生，2021年9月4日，當他正在Los Coyotes Diagonal人行道穿橫穿馬路時，被35歲的道爾（Kevin Chris Dahl）開車撞倒，高瑟在這起車禍中不治身亡，年僅16歲。

35歲的道爾（Kevin Chris Dahl）被判六個月監禁。（ABC電台）

道爾上個月對檢方因疏忽導致車輛過失殺人（vehicular manslaughter）重罪指控不抗辯。在2月16日的法庭上，最終獲罪六個月監禁。此外，本案法官還判其執行30天的社區勞動，兩年緩刑以及上開車安全課。

高瑟的母親Lily Gossage。（ABC電台）

針對該判決，高瑟的父母和家人表示強烈抗議。高瑟的母親Lily Gossage說，「正義沒有得到伸張。我們作為受害人沒有得到公平對待，當我說受害人，不僅僅是我和我先生，還有我的家人，都是活生生的人。」上個月法庭上，高瑟的家人就表示了不滿。如今正式審判結果出來，她們的憤怒絲毫未減。

高瑟的外婆Isabel Le。（ABC電台）

高瑟的外婆Isabel Le接受ABC電台採訪時說，「我很想念我的外孫。我只希望美國的司法體系可以公平審理此案以讓我們心裡好受些。」

對此，本案法官表示，高瑟案無疑是個悲劇，他永遠也不會忘記。他表示，當道爾從監獄釋放後，他無法掌控，但其緩刑條款「會長久伴隨著他。」而道爾將被強制執行緩刑條款。如果違反，將面臨二至六年監禁。

在宣判刑期那日，道爾已算服刑五日。根據檢方，如果道爾服從刑罰，表現良好，將可以在一年後將重罪指控降為輕罪。

上個月，高瑟的母親在網路上發布了請願書，收集到3000個簽名，要求法官收回判決。她說，「在兩個半星期內收集到3000個簽名，足以說明社區民眾無法容忍另一起這樣的車禍案件。我的孩子當時沒有非法橫穿馬路，他走在人行道上，合法地穿馬路。」

高瑟的母親是亞裔，父親Gregory Gossage是白人。高瑟還是年輕的佛教徒，對佛家倡導內在能量和思想很感興趣。在高瑟發生車禍離世時，他的背包裡還放著一本「妙法蓮華經文」。