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移民故事／南加華人翻譯 種參自學有成

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移民故事／南加華人翻譯 種參自學有成

記者王若然／洛杉磯縣報導
剛畢業的種參，本想在金融界有一番作為。（種參提供）
剛畢業的種參，本想在金融界有一番作為。（種參提供）

加州華人翻譯種參（音同「崇深」，Samuel Chong），是加州最先一批拿到法庭認證翻譯資格的華人。在十幾年的翻譯生涯中，他曾為多位名人、富豪做過翻譯，後來又開設翻譯公司，可謂做得風生水起。不過他進入翻譯行業純屬偶然，這要從他的移民故事說起。

種參是中國北京人，他說父母給他取名「參」，是因為人參乃名貴藥材。而「種」作為姓，為多音字，確實很少見。他開玩笑稱，要不是隨父姓，可能永遠也不會知道「種」這個姓。種參出生於1978年，他在中國第一所公辦國際學校「北京芳草地小學」畢業後，進入北京市重點中學80中學習。根據網路資料，這兩所學校都是1956年建校，擁有悠久歷史，都是北京有名的學校。

1993年上初中時，種參隨父母移民美國。一家人剛開始居住在舊金山。他當時進入一家有雙語教學的高中上課，種參說，他十分高興，心想這對初到美國來說，是一個很好的過渡，可以有更多時間慢慢學英語。沒想到，上課第一天，學校所謂的雙語教學，竟然是英語和廣東話。他說，廣東話他一個字都聽不懂，老師用廣東話授課時，他要請廣東的同學幫忙翻譯，才知道老師在講什麼。

為了適應學校的「雙語授課」，種參只得努力學廣東話。他通過電視劇、公交車上的廣播等方式，用三個月的時間，終於聽懂廣東話。

•經歷豐富 熟練中英西語

後來，種參一家搬到洛杉磯生活。他說，這裡的台灣同學比較多。其實在那個年代，從中國大陸其他省市移民到美國的家庭很少，多是廣東省的人。還有就是台灣移民比較多。

種參大學進入柏克萊加大（UC Berkeley）主修經濟學。大學最後一年，他作為交換生到倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）學習經濟史。在倫敦學習時，種參的英文能力有質的飛躍。他表示，洛杉磯的華人很多，其實說英文的時候並不多，他在英國留學時，英文能力才有很大進步。

大學畢業後，種參來到西班牙卡洛斯三世大學（Charles III University of Madrid）學習金融分析專業，在那裡，他又學會西班牙語。

碩士畢業後，種參先是回到中國在「商務周刊」做了一段實習記者，後又到日本興業銀行實習了幾個月。豐富的學習、工作經歷，讓他熟練掌握中、英、西班牙語。

回到美國後，種參意氣風發地想在金融行業有一番作為，卻恰好遇到互聯網泡沫，找工作不容易。再加上他認為金融業「水」很深，讓他轉變職業方向。後來，種參在一家律所工作時，偶然得知翻譯行業，以及加州法庭認證翻譯資格證。雖然考取該資格證只有5%的通過率，他下定決心一試。他說，那段時間除了吃飯睡覺，就是在準備考試。最後，功夫不負有心人，他通過自學成為加州第16位考過法庭認證翻譯資格證的華人。

•多元涉獵 助力華人考證

從那時起，種參開啟翻譯之路。他不僅在法庭擔任翻譯，還在代孕、會議、醫療等領域擔任翻譯。種參說，他是一個好奇的人，一般接活的標準是看是否有趣，不太在意價格多少。經過幾年積累，他在2007年創辦翻譯公司。種參還曾任教於洛杉磯翻譯學院以及洛杉磯加大（UCLA）的繼續教育（extention）項目。如今他偶爾開設翻譯補習班，幫助華人考取加州法庭認證翻譯執照。他說，最近一次開班暫定於2024年3月。

目前，種參在California Western School of Law學習法律，已經快要畢業。他說，考取律師執照一方面是為更好地掌握法律知識，為法庭翻譯助力；另一方面，如果翻譯有律師執照，他翻譯出來的東西，會更有權威性，更令人信服。

種參說，移民美國一路走來，在工作、生活上，還沒遇到特別大的挫折，目前最讓他受挫的，是缺少能理解他的人。他說，在翻譯經歷中聽到的一些東西，例如醫學養生知識，說給親朋好友聽，後者卻不太相信，讓他內心很孤獨。他打算在未來出一本書，專門講這些養生之道，為有心之人提供一些幫助。

種參小時候與父母合影。（種參提供）
種參小時候與父母合影。（種參提供）
種參在夏威夷天文台。（種參提供）
種參在夏威夷天文台。（種參提供）

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