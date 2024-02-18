曾為周杰倫當翻譯 華人爆料：富豪生活你想不到

種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

南加州 華人翻譯種參（音同「崇深」）（Samuel Chong）機緣巧合進入翻譯行業。他是加州第16位獲得法庭認證的中英翻譯的華人。在十幾年的翻譯生涯中，他還在其他行業從事翻譯工作，並為周潤發 、周杰倫、英國億萬富豪和企業家布蘭森 （Richard Branson）擔任過翻譯。種參透露，他接觸過的富豪生活，可能與一般人想的不一樣。

種參回憶起其中一段經歷是2014年，他為中國企業家俱樂部拜會維珍（Virgin）集團創始人、億萬富豪布蘭森擔任翻譯。當時中國企業家俱樂部受邀前往布蘭森的私人島嶼內克島進行商業交流和度假，為期四天。該俱樂部雲集中國眾多知名企業家，馬雲也是其中一員。

種參（右二）為美國富豪、慈善家科克里安（Kirk Kerkorian）擔任翻譯。（種參提供）

種參說，布蘭森甚為低調、務實的企業家，很有公益心，想要為世界做有積極作用的事情。在與來訪的中國企業家聊天時，他還特意詢問了馬航370事件，但沒能問出個所以然，沒有人知道真相。

在布蘭森的島嶼上，沒有大家想像的紙醉金迷。不過令他印象深刻的是，人們吃的都是美味的天然食物，早上喝天然椰子水，晚上吃日本壽司。大家都很放鬆，如果想在游泳池吃東西，服務員也有辦法將食物飄在水面上，方便食用。除了吃飯、談業務，他們還會爬爬山、散步等。

其實富豪的生活跟大家想像的可能不一樣。種參說，他遇見的富人可以分成兩種，一種是「老錢」，通常低調務實，他們的生活不追求奢侈豪華；另一種是新貴，通常因為抓住機遇短時間內暴富。這類人通常會尋求更奢侈和刺激的生活方式，講究排場，一擲千金。

種參為許多來自中國的企業新貴擔任過翻譯。在他的印象中，這些人比較不容易相信別人，有些講究浮誇的企業家，往往談業務也沒有好結果。有些來自中國的企業家，在美國也追求奢侈生活，例如喜歡到夜總會唱歌跳舞，什麼都選最貴的，看昂貴的鬥牛比賽等。

種參是資深的翻譯者。（種參提供）

大多數成功的企業家，他們的共同點都是做事認真全面，在做每一個決定前都深思熟慮，絕不武斷。

種參還為一些明星擔任過翻譯，例如為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯，他說周董是個有才華、有風度的人，特別對新技術感興趣；他還為周潤發在拍攝「加勒比海盜」時擔任翻譯，他說發哥的英文很好，根本不需要翻譯，發哥為人謙遜，對每一個人都很好。種參還為中國大陸男團Nine Percent擔任過翻譯，當時他們來洛杉磯練舞，其中包括蔡徐坤和范丞丞等明星。

更多種參相關報導，請見2月19日的洛杉磯世界日報