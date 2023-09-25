好市多月餅超值受哄搶 美心流心奶黃月餅僅20元

流心奶黃月餅內餡是濃郁的奶黃流心，中間夾雜著油潤的蛋黃。（世說新聞團隊/攝影）

又是一年中秋至，儘管今年中秋來得相對較晚，南加的月餅早在7月就已上市，各式各樣琳瑯滿目。華人愛光顧的好市多 一向以價格優勢取勝，今年更是首次有美心和冰皮月餅售賣，消息剛傳出就引起了一番哄搶。對於目前尚未購買月餅的民眾來說，好市多仍有好幾款超值月餅禮盒可供選擇，更有美心流心奶黃爆款月餅，價格僅需20元。

（視頻製作/世說新聞團隊）

在位於阿罕布拉 市（Alhambra）的好市多，走近販賣亞洲零食的櫃檯，一眼就可以看見滿櫃子的月餅。目前仍然在熱銷的有三款月餅，分別是月滿香的流沙月餅，Isabelle的Cerulean月餅禮盒，和喜福樓的雙黃白蓮蓉月餅。

這三款月餅的價格也較為親民，其中傳統月餅價格13.49元，流沙月餅18.99元，Isabelle月餅禮盒21.99元。流沙月餅有著和網紅美心流心奶黃月餅類似的味道，價格卻只有後者的三分之一。

好市多的流心奶黃月餅，價格僅美心同款的三分之一。（世說新聞團隊/攝影）

世說新聞團隊採購的三款月餅，各有風味，迎合不同的需求。例如月滿香的流沙月餅，是當下十分火爆的月餅款式，禮盒中有三種口味，分別是流沙豆沙、流沙奶皇和加以點綴的一個瓜仁豆沙口味月餅。流沙奶黃月餅外皮綿軟，一掰開來就是濃郁的奶黄流心，中間夾雜着油潤的鹹蛋黄，看起來層次很是豐富，三種口味，老少皆宜，適合全家一起分享。從口味上來說，該款月餅不會很甜，奶香味和鹹蛋黃味濃郁，不輸其他一些知名大牌同款月餅味道。

Isabelle月餅禮盒從外型和口味來說更加新穎，三小盒單獨包裝的迷你月餅造型十分可愛，有各種花瓣和香蕉形狀。從口味上來看，有蔓越莓玫瑰口味、清新的水果口味，包括蘋果、橘子、藍莓、荔枝和香蕉。水果月餅的麻糬外皮非常Q軟，混合著香甜的水果味，甜而不膩。香蕉酥則遠遠地就能聞到香蕉的香氣，外皮酥脆內香軟甜，比較適合亞洲人的口味。對於小朋友和想要減重的人士來說，也不會感到有負擔。

好市多貨架上的Isabelle月餅禮盒。（世說新聞團隊/攝影）

雖然月餅近年來的造型和口味花樣翻新，但是對於一些民眾來說，最愛的還是傳統的蛋黃蓮蓉口味。喜福樓的雙黃白蓮蓉月餅，價格親民，口味適宜，性價比很高。

近些年，好市多為了迎合亞裔 的口味，月餅種類也是越來越多。社群平台小紅書日前也是有人爆料，在好市多首次發現有美心和冰皮月餅售賣。包裝精美的香港美心月餅一盒不到40元，作為這幾年的網紅熱門款，這個價格已經十分親民。來自泰國Buono冰皮月餅，主打鮮榴槤內餡，一盒價格20元出頭。這兩款月餅因為太過火爆暢銷，目前在好市多也難得一見。