競選連任失敗後 洛縣前警長維拉紐瓦推出廣播脫口秀

洛縣前警長維拉紐瓦（左）。（本報檔案照）

洛杉磯 縣警局前任局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在連任失敗幾個月後，轉身投入電台脫口秀事業，即日起推出一個新的廣播節目。該節目5月8日開始，在 CRN 數字談話廣播電台播出，名為「警長維拉紐瓦的抵抗」（The Resistance with Sheriff Alex Villanueva）。

根據CRN公告，該節目將涵蓋「與犯罪、執法、公共安全、遊民和許多民選官員敗選有關的廣泛主題，維拉紐瓦警長準備召集加州 和全國各地競選失敗的民選官員，」公告中還提到，「是時候堅持到底，抵制醒來的瘋狂，讓我們的社區恢復安全和理智了。」

該節目將於周一至周五上午 10 點至 11 點在 CRNTalk.com 播出，維拉紐瓦在聲明中表示：「我很高興能在這個新平台與公眾建立聯繫，即使我不在辦公室，戰鬥仍在繼續。 我們正處於一個十字路口，我們當選的許多官員都不再為公眾服務。」維拉紐瓦補充，「他們是在為自己和個人利益服務，我想與人民站在一起打擊腐敗。 我們是拯救我們州和國家的抵抗力量。」

事實上這不是維拉紐瓦第一次參與節目，早在就任期間，維拉紐瓦就在 KFI-AM 主持一個每周一次的廣播節目，名為「與洛杉磯縣警長維拉紐瓦一起現場直播」。

維拉紐瓦 2018 年當選為第 33 任洛杉磯縣警長，直到在2022 年競選連任時敗給了現任洛縣 警長盧納(Robert Luna) 。