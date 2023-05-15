我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

無證移民面臨「家人離散」…她獲釋才知 女兒與孫被遣返

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

編譯俞仲慈／綜合14日電
經濟學者分析，在連續加息後，聯準會正在觀望，以免衝擊房屋市場。(Getty Images)
經濟學者分析，在連續加息後，聯準會正在觀望，以免衝擊房屋市場。(Getty Images)

聯準會(Fed)過去一年來，為了緊縮貨幣，祭出暴力升息，導致抵押貸款利率跟著水漲船高，儘管有助於抑制房價，讓過熱的房市交易降溫，不過面對可能爆發的國債違約危機，經濟專家預計聯準會仍正在觀望，現階段將會延後升息，避免衝擊房屋市場。

房市研究機構Zonda首席經濟學者沃爾夫(Ali Wolf)表示：「聯準會官員已表示，希望追蹤至今連續10次升息對經濟產生的影響，尤其是對經濟的影響往往會延後出現。」沃爾夫補充道：「但如果勞動力和通膨數據高於市場預期，聯準會官員可能會覺得有必要再次升息。」

聯準會過去採取的低利率政策，在疫情期間掀起一波房市熱潮，如今改弦易轍，不斷升息的結果，確實抑制房價，對於購屋族可謂一項利多。

不過國債違約對於購屋者來說，卻可能是毀滅性災難。根據房地產商Zillow最新研究，一旦國債違約，房屋抵押貸款利率將超過8%，購屋成本可能暴增22%，房屋交易量暴跌，房市幾乎凍結。

Zillow資深經濟學者塔克(Jeff Tucker)表示：「依我們對國債違約的估計，在違約後一年半，房屋銷售將減少70萬件。」換言之，屆時將有數十萬購屋者被迫退出房市。

房地產經紀公司Redfin統計資料顯示，4月份租金連續第11個月放緩，僅上漲0.3%，比一年前同期平均租金漲幅逾16%，不可同日而語。不過Redfin副首席經濟學者馬爾(Taylor Marr)表示：「租金預估在下半年進行盤整，避免大幅上漲，但不會為現有租屋族省下多少錢。」

房地美房貸抵押公司(Freddie Mac)首席經濟學者哈特(Sam Khater)表示：「雖然通膨指數居高不下，但增長率已經趨緩，預計在2023年前會逐步降低，對於抵押貸款利率的長期走向來說，應該是一項利多。」

經濟學者分析，在連續加息後，聯準會正在觀望，以免衝擊房屋市場。(Getty Im...
經濟學者分析，在連續加息後，聯準會正在觀望，以免衝擊房屋市場。(Getty Images)

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

聯準會 升息 利率

上一則

憂刪預算 非營利組織：削減租金補助 重創230萬戶家庭

延伸閱讀

債限危機兩手準備 企業套現、遠離高風險金融產品

債限危機兩手準備 企業套現、遠離高風險金融產品
府會協商舉債上限 共和黨眾議員：可由4大項目談起

府會協商舉債上限 共和黨眾議員：可由4大項目談起
債限死線快到 拜登稱有進展 葉倫：財政部6月後就會用光經費

債限死線快到 拜登稱有進展 葉倫：財政部6月後就會用光經費
布碌崙二華男 非法種大麻被逮

布碌崙二華男 非法種大麻被逮

熱門新聞

萊坊的數據顯示，全球豪宅價格指數出現2009年來首度下滑。（路透）

全球豪宅價格十多年來首見下跌 這地方一口氣跌了27%

2023-05-10 22:16
經濟學者分析，在連續加息後，聯準會正在觀望，以免衝擊房屋市場。(Getty Images)

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

2023-05-15 00:12
擔心眾院共和黨大刀一砍，刪去聯邦的租金補助項。圖為住房租金維權組織在紐約州長辦公室前示威抗議，反對迫遷。(美聯社)

憂刪預算 非營利組織：削減租金補助 重創230萬戶家庭

2023-05-13 23:44
在加州擔任房產經理的丹尼爾絲（Rubia Daniels）用3歐元在義大利小鎮買了三棟中古屋。(取材自推特)

3元在義大利買3房 裝修卻要6.6萬 加州房產經理：划算

2023-04-29 02:37
Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

直接與銀行貸款購房是最佳選擇嗎？

2023-05-05 07:30
租屋開支日益上漲，使租屋族不勝負擔。(Getty Images)

租屋族被當肥羊…房東巧立名目收費暴利 比租金更賺

2023-04-29 21:02

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元

特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元
誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話