電腦、手機即將漲價 聯想公開信提醒北美客戶「趕快下單」

記者林宸誼／即時報導
聯想已在本月透過公開信，向北美合作夥伴發出警告稱，由於DRAM記憶體和NAND快閃記憶體短缺導致成本增加，包括PC、平板和智慧手機在內的部分商用產品將於3月上調價格，提醒客戶趕在漲價之前下單。（路透）
聯想已在本月透過公開信，向北美合作夥伴發出警告稱，由於DRAM記憶體和NAND快閃記憶體短缺導致成本增加，包括PC、平板和智慧手機在內的部分商用產品將於3月上調價格，提醒客戶趕在漲價之前下單。

美國IT行業媒體CRN（Computer Reseller News）報導，這封公開信的署名為聯想北美管道負責人麥克法蘭（Wade McFarland）。

麥克法蘭在信中提到，本輪漲價主要由記憶體短缺引起，將涉及聯想智慧設備業務集團（IDG）部門中的「特定產品及配置」，但漲價幅度尚未確定。他表示，「任何價格更新的範圍和影響程度將會有所不同，具體細節將在適當時直接進行溝通。」

此外，主要負責伺服器和存儲產品的基礎設施解決方案事業部（ISG）也將受到影響。公開信中提到，ISG將縮短價格報價窗口，內部競價平台的報價有效期縮短至14天，經銷商和分銷商使用的外部平台報價有效期則縮短至30天。

與此同時，ISG已開始針對部分受成本上漲影響較大的大型積壓訂單，和報價階段的交易進行重新定價，並且暫停了對說明拓展新客戶的合作夥伴提供折扣。

值得注意的是，聯想已敦促合作夥伴在2月25日前向分銷商下單，並確保訂單最遲於2月28日送達聯想，才有「更多的機會」按當前價格收貨，具體取決於產品供應和發貨時間。麥克法蘭補充，即使在2026年2月28日之前收到訂單，但若未能在2026年3月31日之前發貨，則需要重新定價。

這一系列動作已引起部分北美合作夥伴的不滿。一位聯想頂級合作夥伴公司的CEO表示，這封信給了供應商一個漲價的藉口：「他們實際上是在說，我們會接你的訂單，但如果我們不能及時發貨，就要重新定價。這給了他們一個逃避責任的辦法。」

聯想北美區總裁麥考迪（Ryan McCurdy）指出，不得不且將繼續調整條款，這是無法迴避的。聯想已經制定了一些非常明確的政策，規定了本季度將如何接收訂單、如何定價以及如何履行交付時間表。

和許多廠商一樣，聯想的成本壓力源於全行業記憶體的短缺與漲價。科技媒體TechRadar去年報導，包括戴爾、聯想、惠普和HPE在內的主要OEM廠商將大幅提價，預計伺服器成本將上漲約15%，PC價格將上漲約5%。

根據TrendForce集邦諮詢記憶體產業調查，2026年第一季度，AI與資料中心需求持續加劇全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有增無減，預估第一季度整體Conventional DRAM合約價將上漲90到95%，NAND Flash合約價也將上漲55-60%，並且不排除仍有進一步上修空間。

集邦諮詢認為，2026年開年以來，記憶體、CPU、PCB、電池、電源管理IC等零部件同步漲價，導致全球筆電品牌成本壓力進一步擴大，預估將導致2026年第一季全球筆電出貨季減14.8%。從2026年全年來看，該機構認為，全球筆記型電腦出貨量將年減9.4%。

