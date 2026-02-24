DeepSeek突破晶片禁令？美官員：偷用Nvidia最先進Blackwell訓練模型

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
美官員表示，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）偷用輝達最先進Blackwell來訓練AI模型。(路透)
川普政府一位高層官員周一（23日）透露，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）最早將於下周發布的最新AI模型使用了Nvidia輝達（又譯英偉達）最先進的AI晶片Blackwell進行訓練。此舉可能違反美國出口管制規定。

路透報導，這位官員表示，美國認為DeepSeek將移除可能暴露該公司使用美國AI晶片的技術指標。該官員拒絕透露美國政府如何獲得這項消息。

中國駐華盛頓大使館在一份聲明中表示，中方反對「劃設意識形態界限、泛化國家安全概念、濫用出口管制以及將經濟、貿易和技術問題政治化」。

輝達對上述消息不予置評。美國商務部和DeepSeek公司均未立即回應置評請求。

這位官員未透露DeepSeek如何獲得Blackwell晶片，但指出美國現行政策是「不向中國大陸出口Blackwell晶片」，並強調DeepSeek持有這款晶片可能構成違反出口管制規定。

這項消息可能加劇華盛頓決策官員之間的分歧，他們正艱難地權衡，在讓中國獲得美國先進AI半導體晶片方面如何劃定界限。

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

