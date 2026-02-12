台積市值逼近50兆台幣 改寫新猷 台股攻3萬點大功臣

我的頻道

記者尹慧中╱台北報導
蛇年台股11日封關，台積電股價漲至1915元拉抬大盤指數走高，收3萬3605的新高點。（記者曾學仁／攝影）
台股蛇年11日封關，台積電盤中最高攻上1925元（台幣，下同，約61.07美元），終場收盤1915元，漲35元，創新高，市值攻上49.66兆元新高，同步改寫新猷，離50兆元大關僅一步之遙。

2025年1月22日龍年台積電收盤價1135元，至11日蛇年封關1915元收盤，蛇年大漲780元，漲幅68.7%，市值增加20.23兆元，以1元貢獻8.3點估算，貢獻台股點數達6474點。外界看好，台積電在先進製程擁有領先者紅利，股價同步反映AI算力需求持續爆發的市場紅利。

由於台積電貢獻台股指數大，成為激勵加權指數站上3萬點大關主要引擎。

籌碼面部分，龍年封關時外資持股比73%-74%。不過當時市場對美國川普政府關稅與半導體產業發展仍有不確定因素，11日蛇年封關，外資持股比維持72% -73%高檔，封關日外資轉為賣超4941張，但整體蛇年操作仍是「大買小賣」，累計買超21.5萬張，若依平均成交價1450元計算，外資法人蛇年光是買進台積電高達3117億元，成為支撐台積電股價從千元一路推升至1915元的動能。

受惠AI應用基礎設施建設帶動，世界半導體貿易統計組織（WSTS）機構預測2026年全球半導體產值持續創高，外界預期，主要由晶圓代工龍頭如台積電、記憶體大廠美光（Micron）等三大原廠成長驅動。

WSTS預測2026年全球半導體市場增長25%以上，達到9750億美元，所有地區和產品類別都有增長。預計記憶體和邏輯將再次領先，兩者均同比增長30%以上，大多數其他產品類別繼續逐步恢復，以更溫和速度擴張。區域上，所有主要市場有望擴大，美洲和亞太地區仍是最大貢獻者，歐洲和日本預計將實現低兩位數增長。

台積電董事長暨總裁魏哲家日前表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，台積電2026年將又是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收估年增近三成。

