我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

抗衡比亞迪 特斯拉在中國推出「5年零息」、「7年超低息」方案

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對激烈競爭的中國車市，特斯拉推出5年零息和7年超低息購車方案積極搶市。圖為特斯拉在北京的一家展售店。（路透）
面對激烈競爭的中國車市，特斯拉推出5年零息和7年超低息購車方案積極搶市。圖為特斯拉在北京的一家展售店。（路透）

全球電動車市場競逐白熱化之際，中國車企巨頭比亞迪去年的汽車銷售數量首次超越特斯拉，登頂全球電動車銷量榜首。在汽車銷量下滑之際，特斯拉於中國推出5年零息和7年超低息購車方案，積極搶市。

特斯拉官方微博6日發布消息，特斯拉Model 3/Y/Y L推出7年超低息購車方案。Model 3/Y頭期款人民幣7.99萬元（約1.1萬美元）起，月付可低至1918元（約274美元）；Model Y L頭期款9.99萬元（約1.4萬美元）起，月付可低至2947元（約421美元）。Model Y L還首次推出5年零息，頭期款9.99萬元起，月付可低至3985元（約570美元）。

界面新聞指出，特斯拉目前正面臨銷量下滑的壓力。官方公布的2025年第四季數據顯示，特斯拉當季生產超過43.4萬輛新車，按年下降5.5%；銷量超過41.8萬輛新車，按年下降約16%。

分析認為，特斯拉2025年第四季銷量下降主要受到美國聯邦政府提前在9月30日前終止電動汽車激勵措施的影響。這一決定比原計畫更早，並促使特斯拉及其他汽車製造商的電動汽車銷量提前至第三季。

就全年來看，特斯拉2025年全球交付汽車163.6萬輛，按年下降約8.6%，為連續第二年交付量下滑。

這也是特斯拉首次在全年電動汽車銷量上被比亞迪超越。

比亞迪發布數據顯示，2025年全年累計銷量460萬2436輛，按年增長7.73%，其中純電車型全年累計225萬6714輛，年增27.86%。

特斯拉去年底宣布，全球第900萬輛電動車在上海超級工廠下線。據中國乘聯會最新統計數據，特斯拉上海超級工廠在2025年12月交付量超9.71萬輛，按月增長11%，為2025年最高月分。據估算，2025年12月特斯拉在中國銷量約9.4萬輛，按年增長約13%。

根據統計，在特斯拉去年交付的163.6萬輛汽車中，上海超級工廠交付85.1萬輛，占全球總交付量52%，依舊是特斯拉全球最大出口中心。

特斯拉 比亞迪 電動車

上一則

TikTok電商去年銷售千億美元 全球排名第5

延伸閱讀

特斯拉餐廳開業風頭一時無兩 僅半年人潮不再

特斯拉餐廳開業風頭一時無兩 僅半年人潮不再
馬斯克自認五年內 還不怕NVIDIA的自駕車競爭

馬斯克自認五年內 還不怕NVIDIA的自駕車競爭
去年交車量163.6萬輛…特斯拉輸比亞迪 丟全球電動車寶座

去年交車量163.6萬輛…特斯拉輸比亞迪 丟全球電動車寶座
特斯拉上季交車不如預期 痛失電動車龍頭寶座 股價反漲2%

特斯拉上季交車不如預期 痛失電動車龍頭寶座 股價反漲2%

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包