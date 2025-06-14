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中國多地促進消費 推行「周休2.5日」

記者陳湘瑾／綜合報導
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為促進消費，中國多個城市發布通知鼓勵推行2.5天休假模式，希望藉由民眾更多休息時間帶來更多消費機會，不過並不是減少工作時數，而是在法定標準工時制內彈性安排假期。專家提到，鼓勵推行這種休假模式還需要做好與現行勞動法律法規的銜接。

四川省綿陽市商務局近日印發「綿陽市提振消費專項行動2025年工作清單」，為貫徹大力提振消費決策部署，在其章節「消費環境優化行動」中提到，落實年休假應休盡休和帶薪休假政策，鼓勵企業彈性調休，鼓勵有條件地區推行「周五下午與周末結合」的2.5天休假模式。

中國國務院辦公廳曾在2015年印發「關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見」，指有條件的地方和單位可根據實際情況，依法調整夏季作息安排，為職工周五下午與周末結合外出休閒度假創造有利條件。

法治時報引述公開資訊，已有河北、江西、浙江等多個省份推出相關文件，提出鼓勵有條件的地方和單位實行2.5天休假。

中央財經大學法學院教授沈建峰認為，多地提出相關舉措的目的是要讓勞動者有更多集中的休息時間去休閒旅遊，以此帶動消費、刺激經濟發展。

國務院

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