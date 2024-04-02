外資預測 中國人行6月前後降息

對於近期外界熱議中國會否買國債以開啟量化寬鬆（QE），第一財經報導，多家國際投行和中國學者、銀行間交易人士表示，當前中國不會實施類似美國的QE，涉及更多可能是改進公開市場操作（OMO）機制。同時，中國貨幣寬鬆周期仍在進程之中，中國人民銀行今年內降息 機率大，時間點預計落在美國聯準會 6月前後啟動降息之際。

美國銀行中國區行政總裁王偉稱，如果美國聯準會在6月降息，預計亞洲各經濟體央行 將採取不同的行動。中國、韓國、印度、印尼、菲律賓、泰國和紐西蘭等國央行可能會加入寬鬆陣營，幾乎同時或於2024年下半年開始降息。

野村中國首席經濟學家陸挺稱，預計今年剩下時間將有另外兩輪降息，目前預計是第二季和第四季。不過，降息的時間可能在一定程度上取決於美國聯準會貨幣政策實際轉折點的前景。

貝萊德基金固定收益投資總監劉鑫分析，據最新預期，美國聯準會大概在6月前後啟動降息，降低人民幣匯率的外部壓力，增加人行跟隨降息的機率，因此債市收益率仍可能在波動中下行。

至於外界傳聞的中國可能開啟QE議題，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，北京官方政策意圖並非啟動QE，而是主要為了充實央行公開市場操作工具箱，這將有助於提高央行調節市場流動性的靈活性，同時增強央行對國債收益率曲線的直接影響。

摩根士丹利方面認為，從使用央票、逆回購和貸款工具轉向越來越多地使用政府債券交易來控制金融條件，是全球央行的標準做法。並非在一級市場購買政府債券，因此並不意味著債務貨幣化。高盛認為，中國不太可能實施類似美國的QE。此外，宏觀政策支持穩增長，中國央行資產負債表擴張只是其中之一，增強型財政赤字才是關鍵。

人行前次變相降息落在2月20日，2月5年期以上貸款市場報價利率（LPR）從4.2%降至3.95%，下降25個基點，創單次最大基點；同時自2月5日起降準，下調金融機構存款準備金率50個基點。