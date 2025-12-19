水銀體溫計將禁產 庫存告急 1支由2元炒到99元天價

一支水銀體溫計標價99.9元人民幣。（網頁截圖）

隨著最後一批水銀體溫計從生產線走向市場，這個陪伴了幾代中國人的醫療工具即將完成它的歷史使命。消費者未來可能將這「甩一甩」就能使用的水銀體溫計轉化為珍藏，而對生產企業來說，則是一場轉產的艱巨挑戰。

曾經幾元人民幣一支的家庭必備醫療品──水銀體溫計，即將自2026年1月1日起全面禁用。這項由國家發布的禁令其實早在2020年就公布，如今距離禁令生效僅十多天，市場上也掀起水銀體溫計搶購熱潮，多家店鋪售罄或庫存告急，供不應求情況使低至2元人民幣(約0.28美元)一支的水銀體溫計在部分線上平台被炒到99元天價。這一玻璃外殼裝著銀色液柱，陪伴中國家庭半個多世紀的醫療「老物件」，正在市場上演著最後的瘋狂。

水銀體溫計生產線。（取材自華商報大風新聞）

★倒數計時 囤貨式購買

「以前幾塊錢一支，現在單支價格快趕上以前一組了」，據上游新聞報導，消費者溫女士的抱怨，道出了近期水銀體溫計的價格變化。

在電商平台搜索，發現不少商家已將「水銀體溫計」更名為「基礎體溫計」，且多採用「打包銷售」模式，設置了購買數量門檻，即單支顯示缺貨，3支裝售價69.9元、5支裝99.9元成為常態，折算單支價格基本超20元，較此前普遍低於兩位數的價格漲幅明顯。

「自從禁產消息上了熱搜，銷量一下子漲起來，很多顧客都是囤貨式購買」，一家線上店鋪客服透露。對於該店鋪裡一款單支標價99元的水銀體溫計為什麼賣這麼貴，該客服直言，因為這一廠家的水銀體溫計已經停產。若不能接受水銀體溫計現有價格，她推薦售價十幾元的無汞玻璃體溫計作為替代。

但消費者對無汞玻璃體溫計這類替代品並不太買帳，有消費者吐槽：「甩到手臂痛都降不到35℃刻度，比老式水銀體溫計難用多了。」對比多家網店發現，水銀體溫計的銷量普遍好於無汞玻璃體溫計。

與此形成鮮明對比，報導指出，線下市場相對平穩，比如重慶市大渡口區一心堂、和平藥房等多家連鎖藥店多數門店，水銀體溫計庫存不足十支，最少的僅剩一支。營業員表示，進價已從原先的幾元漲至十幾元，但售價仍控制在15元以內。「一方面是禁產消息刺激，另一方面流感 病例增多，雙重因素導致庫存緊張」。

水銀體溫計生產線。（取材自華商報大風新聞）

★過渡時間 預留近五年

事實上，水銀體溫計的禁產並非突然之舉，而是中國履行相關國際公約的既定安排。

早在2017年，「關於汞的水俁公約」對中國正式生效，其中明確要求，2026年1月1日起禁止生產含汞體溫計和含汞血壓計。國家藥監局於2020年10月發布通知細化實施要求，發布「關於履行〈關於汞的水俁公約〉有關事項的通知」，為市場預留了近五年的過渡時間。

據悉，水銀體溫計禁產的核心原因在於水銀（汞）的強危害性。中國醫療器械行業協會專家指出，汞作為常溫下唯一的液態金屬，易揮發成劇毒汞蒸氣，一支標準水銀體溫計含有的一至兩克汞，破碎後短時間內即可使室內汞濃度超標數十倍。吸入汞蒸氣會損害神經系統與腎臟功能，兒童、孕婦更易受影響，可能導致發育遲緩、胎兒畸形等不可逆傷害。

更嚴重的是，汞具有不可降解性和生物累積性。據人民日報報導，清華大學北京清華長庚醫院護理部副督導紀曉新表示，汞不會在環境中自然降解，而是會通過「食物鏈富集」不斷累積。土壤或水中的汞會被微生物轉化為毒性更強的甲基汞，被魚類吸收後，濃度會逐級放大，最終通過食物進入人體。

無汞體溫計可很好替代水銀體溫計。（網頁截圖）

★電子體溫計 安全可靠

調查發現，面對水銀體溫計的退場，重慶不少醫療機構早已完成轉型，尋找到了可靠的替代方案。

重慶市婦幼保健院兒內科護士長楊佳佳表示，2022年左右，其所在科室就已經暫停使用水銀體溫計。「目前都統一採用電子體溫計」，她指出，電子體溫計更安全，尤其適用於好動的兒童，同時數字顯示清晰，更好觀察，避免了老年人群誤讀的可能性。

楊佳佳表示，水銀體溫計因測量原理成熟，起初的確是誤差最小的體溫計，但電子體溫計、無汞玻璃體溫計與其比較，差距已經不大。「電子體溫計延續了腋下測量體溫的方式，但溫度感應部分不是水銀，而是更安全的材質，已能滿足醫療需求」。

據楊佳佳個人臨床觀察，額溫槍、耳溫槍因與皮膚接觸不夠緊密，測溫結果易受汗液、測量部位變化等影響。但她認為，普通家庭沒有必要囤積大量的水銀體溫計，「綜合考慮下來，我覺得安全是最重要的，家中備體溫計時，電子體溫計是首選」。

就水銀體溫計的處理問題，楊佳佳建議，體溫計如果完好，建議丟棄時密封處理，「密封到塑料袋或玻璃瓶裡，封口用膠帶封好，再標注一下是廢棄水銀，投放到小區有害垃圾桶裡，如果個人不知道如何操作，可以致電社區衛生服務中心，一般定期會有有害垃圾處理」。

陜西省醫療儀器廠。（取材自華商報大風新聞）

●上百萬支2周搶空 55年老廠迎生存大考

近來水銀體溫計因禁令生效日期臨近在全國熱賣，位於陜西省咸陽市三原縣的陜西省醫療儀器廠也正經歷最後的「熱銷狂潮」。作為西北唯一生產水銀體溫計的廠家，每天前來採購體溫計的客商絡繹不絕，甚至擠破了門檻，原本積壓在庫房的上百萬支體溫計早已售罄。然而，生產線停產、工人放假、新產品投產待定等一系列難題，也讓這家老廠投產55年後，面臨即將到來的嚴峻生存挑戰。

據大風新聞報導，陜西省醫療儀器廠近年的主要產品是「露水牌」水銀體溫計，規格為三角棒式和內標式。內標式前些年專供出口，在2013年聯合國環境規畫署通過了旨在全球範圍內控制和減少汞排放的國際公約「水俁公約」後，水銀體溫計的出口量漸漸縮小直至全部供應給國內市場。

「露水牌」水銀體溫計。（取材自華商報大風新聞）

「露水牌」三角棒式水銀體溫計，因價格低廉，質量穩定，在陜西乃至西北地區積累了良好的市場口碑。停產日期的日益臨近，使原本積壓在庫房的上百萬支體溫計，從今（2025）年11月初開始，不到兩周便被客商搶購一空。

「這次停產前的熱銷完全超出預期！」一位老職工回憶，以往客戶採購量大多是三到五箱，每箱1200支，總量最多不過6000支；而此次客商張口就是30到50箱，部分甚至要上百箱，一輛大卡車單次就能拉走十幾萬支，「這段時間拉貨的車就沒斷過」。面對絡繹不絕的客戶，銷售人員無奈回應：「庫房早就賣空了，要是早來一個月，想要多少有多少」。

一位來自西安的醫療器械公司老闆坦言，自己特意準備了20萬元現金，卻連一箱貨都沒買到，「藥店催貨的電話一直沒停，實在不甘心，只能守在車間門口，盼著能等到最後一批剛下線的體溫計」。

據該廠生產車間的胡師傅介紹，水銀體溫計原有三角棒式和內標式兩種規格，但更換新的鎵銦錫感溫液後，只能生產內標式體溫計，即規格較大的款式，這也意味著，水銀三角棒式體溫計將成為「絕版」，今後不再生產。

胡師傅表示，水銀體溫計看似普通，但單支體溫計的生產就包含44道工序，若再加上輔料加工，工序總數多達70餘道。從玻璃棒下料、灌汞、校對、標注刻度到升溫檢驗，除部分環節由機械完成外，大部分都依賴手工操作，「從一根普通玻璃棒，到精準的體溫計，整個生產流程需要近一個月時間」。

上個月，廠裡已通知下料車間停產，目前最後一批水銀體溫計仍在趕工中。水銀體溫計的生產離不開汞，因此生產車間隨處可見有毒有害物質的防護警示標誌。參與汞相關生產工序的職工，大多屬於有害工種，醫療儀器廠的女工45歲便可退休 ，但胡師傅說，由於廠裡工資待遇不高，工作環境也不好，一直很難招到新工人，不少職工是退休後又被廠裡返聘回來繼續上班。

面對眼前的熱銷場景，陜西省醫療儀器廠一位負責人卻難掩擔憂：「我們原本按計畫年終停產，一直控制著產量，完全沒料到會脫銷。12月底停產後，工人將放假待命，廠裡沒了貨源，收入自然成了問題。」

此次全面停產並非銷售渠道的簡單調整，而是需要徹底轉產。為此，企業已提前購進新生產設備，目前試生產的替代產品—鎵銦錫無汞玻璃體溫計，其工藝與質量均已達標，因新產品上市須各種檢測以及行業主管部門報批，暫未正式投產。

這位負責人也表示，生產無汞體溫計對企業而言並無技術難題：「除了把感溫液從水銀換成無毒無害的鎵銦錫材料，其他生產工序都和原來一樣。現在新設備、新產品都已準備就緒，只要上級行業主管部門報批通過，就能立刻組織工人批量生產。只是新品上市後，消費者還需要一個適應期，這才是最關鍵的環節」。

「2026年對我們廠來說，注定是充滿挑戰的一年——新產品待推廣、新廠長需磨合，都要經受時間的考驗」，該廠一位老職工說，但他對企業的未來仍有信心，「建廠55年來，我們經歷過好幾次生死考驗，都順利化險為夷，尤其是在兩次疫情 期間，這小小的體溫計更是發揮了大作用」。

他回憶，2003年非典和2021年新冠疫情爆發前期，醫療儀器廠均處於經營困難階段，但在社會急需體溫計的關鍵時刻，企業迅速召回退休老員工返崗，全體職工克服重重困難加班加點趕工，最終圓滿完成供應任務，「廠領導的組織動員能力，加上新老職工的奉獻精神，這才是我們企業能生存發展至今的核心競爭力」。

如今，這家歷經半個多世紀風雨的企業，正站在停產轉產的十字路口。希望這次轉產能成為一次「鳳凰涅槃」，讓老廠在無汞時代迎來新的生機。