「藥王谷中醫」號稱能治百癌 一場精心策畫的合謀

位於武當山桑樹廟村的藥王谷中醫館。（取材自新京報）

「一種祕方能治百癌，而且治癒率高達80％以上」？隨著患者死亡及重症人數不斷增加，以及部分醫護人員無資質等情況陸續被曝光，「藥王谷中醫」藉流量塑造的「抗癌村」神話似乎正在破滅，真相是一場精心策畫的合謀。

位於湖北武當山桑樹廟村一處山窪裡的中醫診所「藥王谷」，號稱「神醫」坐鎮能治療癌症 ，卻被傳出花了重金經其治療的患者中已至少有30人死亡，20多人病重，相關部門及警方正對其調查中。經界面新聞追蹤發現，這處歷時3年打造、僅開業44天的中醫「抗癌中心」，背後其實是一場策畫高手與破落商人的精心合謀，每一步都環環相扣，還都預留了退路。

吳鵬飛在視頻中宣稱侯元祥對癌症的治癒率為80%。類似的說法至少出現了12次。（視頻截圖）

★發起人吳鵬飛 策畫高手

界面新聞報導，「藥王谷」發起人吳鵬飛宣稱自己出生在「中醫世家」，這為他打造「藥王谷抗癌村」加分不少。在吳鵬飛公司運營的公眾號上，有兩篇自稱是其弟子撰寫誇讚他的文章，分別名為「此人萬中無一，我輩五體投地」、「道義擔在肩，傳奇60年」，與吳鵬飛對其他「神醫」的包裝如出一轍。

而據吳鵬飛身邊人士表示，吳鵬飛出生在襄陽老河口，其父是一名赤腳醫師，母親是一名護士，但吳鵬飛50歲前的工作經歷與中醫幾乎無關。1978年，吳鵬飛考入華中師範學院（現華中師範大學）數學專業，畢業後被分配到一所偏遠鄉村學校任教。他創作的一首長詩發表到「詩中國」雜誌，讓他有機會接下了「十堰 日報」改革任務。但他稱，因被「誣告」被迫離開。

2000年以後，房地產迅速發展，吳鵬飛嘗試進入房地產行業廣告策畫。一名熟悉吳鵬飛的地產界人士說，吳鵬飛的主要客戶是二、三線城市一些中小型開發商，吳鵬飛善於用一些當時看起來時髦、誇張的廣告詞吸引購房者。後來開始在網路上指點江山，信息閉塞、渴望改變的小城鎮購房者，成為吳鵬飛崛起的第一批粉絲。

隨著策畫事業的發展，吳鵬飛又成立了房地產營銷公司。他的廣告策畫業務，逐漸覆蓋文旅、農業等更廣泛的行業，並獲得眾多虛虛實實的頭銜。其中，「中國策畫協會副會長」最為吳鵬飛津津樂道。事業蒸蒸日上之際，他與名叫梅鑫的十堰鄖西縣商人開始了業務合作。多年後，他們將共同謀畫號稱「治癒率超過80%」的「藥王谷抗癌村」。

2014年以來，吳鵬飛以自己實控的武漢 金色大地策畫有限公司，在多個網路平台註冊帳號，頻繁發表社會熱點評論文章。他為武漢疫情期間被官方認定「非法行醫」的李躍華「鳴不平」，為廣西被認定「擺放過期藥」被罰的譚樹保發聲，甚至錄製數百條視頻為深陷「假藥案」的侯元祥站台，稱其為「中醫抗癌第一人」，又收穫了不少粉絲。

來武當山前的梅鑫。（取材自界面新聞）

★破落商人梅鑫 負責出資

「藥王谷事件」曝光後，梅鑫的名字偶爾會出現在一些媒體報導中，但梅鑫稱自己只是一名業務人員。據報導，實際上，梅鑫曾是十堰紅極一時的成功商人，擔任過十堰市政協委員，幹過汽配、農業等行業。1998年，湖北神武天滋野生葡萄酒有限公司（下稱神武天滋公司）在鄖西縣成立，梅鑫於2009年成為該公司股東，建造了自己的酒莊，並創立「武當紅」葡萄酒品牌。

2010年，由梅鑫控制的神武天滋公司，投資成立武漢天滋武當紅酒業銷售有限公司，吳鵬飛擔任該公司執行董事，為武當紅品牌策畫了「天滋地滋你滋我滋」營銷口號，宣傳為「中國的拉菲」。梅鑫通過借貸激進擴張，據稱當時已斥巨資建成了5000畝生態葡萄園、5萬畝野生葡萄核心保護區、年產5000噸的生態葡萄酒生產線及研發中心等。

2014年12月15日，更名後的湖北武當紅公司登陸武漢股權託管交易中心，為融資增加了重要籌碼，但兩年後即資金鏈斷裂，涉及司法案件97起。2019年7月，鄖西縣人民法院審理中國農業銀行股份有限公司十堰張灣支行申請對湖北武當紅公司破產清算案。截至目前，僅湖北武當紅公司作為被告案件合計就達1.6億多元人民幣（約2185萬美元），梅鑫也被列為失信被執行人。

資金鏈斷裂後，有債權人聽說梅鑫離了婚，還去武當山修道了。一名接近梅鑫的人士說，梅鑫拜在武當山道教協會前會長李某某門下。但修行並不是梅鑫的最終目的，他仍在尋找商機，以期東山再起。2018年前後，梅鑫在這裡見到從事養生生意的女強人王某後結婚，開啟合作創業合作之路。

患者家屬留存的所謂治癌秘方藥。（取材自新京報／受訪者供圖）

★九蒸曬黃精 炒成仙藥

梅鑫和王某最成功的項目是推銷「武當山藥王谷九蒸九曬黃精」，讓「藥王谷」、「九蒸九曬」、「黃精」，成為當地的標籤。黃精被宣傳成「仙人餘糧」，而「九蒸九曬」的傳統工藝製作，更是將這種中藥材推到了新高度。新冠疫情期間，武當山黃精被宣傳能提高免疫力，價格被炒到了七、八百元一斤，上述人士估計梅鑫和王某靠賣黃精「估計賺了一、兩千萬元」。

疫情結束後，黃精的銷量下滑，梅鑫繼續尋求更大的商機。按照吳鵬飛在自己文章中的說法，因自己的三位親友罹患癌症，所以和梅鑫夫婦合作策畫了「藥王谷抗癌村」。多位熟悉梅鑫人士表示，吳鵬飛已是擁有超過1500萬粉絲的大V，負責引流；梅鑫與妻子負責出資。不過，梅鑫的妻子王某事後稱，「後來我沒參與，沒有管這攤子事兒」。

趙繼琳（化名）在武當山從事道醫行業多年，他透露，梅鑫曾多次邀他加入「藥王谷抗癌村」投資，但看過他們的營銷方案後一口回絕，「我提醒他們不能這樣搞，這麼搞遲早會出事的」、「他心裡只有錢，跟我們不是一路的」。

他表示，被吳鵬飛大肆宣傳的「梅花灸項目」，本質上就是個「創收項目」，針灸會消耗癌症病人的氣血，但梅鑫未採納他的意見。

★變更經營主體 早有退路

2021年9月10日，武當山經濟特區該區衛健局對十堰藥王谷養生管理有限公司（下稱「十堰養生谷公司」）發放「中醫備案證」，診所名為藥王谷中醫診所，法定代表人為梅鑫的小舅子王富杰。2022年夏天，吳鵬飛邀來了他曾聲援過的廣西中醫譚樹保到藥王谷坐診。但譚樹保說，他的主要工作就是幫著建設藥鋪，給中藥貼標籤。

「梅花灸傳人」王琴（中）與患者合影。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

吳鵬飛向譚樹保介紹了梅鑫，大家都叫他「梅老闆」。診所當時有一名吳姓「館長」，此人之前在體制內上班，從沒有中醫從業經驗。「梅花灸唯一傳人王琴」也在診所，但也沒有中醫醫師執業證。但在吳鵬飛的宣傳中，王琴生長在「中醫世家」，年少便識得200多種草藥，拜入梅花灸宗師門下，最終成為梅花灸的「唯一傳人」，運用梅花灸治療過數十名癌症患者。

譚樹保說，一個多月後，當地衛健部門發現譚樹保的中醫執業資質不符合要求，讓他停止執業，他便回到了廣西貴港。2022年底，十堰市藥王谷中醫醫院有限公司成立（下稱藥王谷中醫醫院公司），最初的法定代表人仍為王富杰，2023年1月變更為吳鵬飛的行政助理王紹軍，意味著藥王谷中醫診所的經營主體，變更為新成立的藥王谷中醫醫院公司。

同一家診所，同一個幕後團隊，為何要對藥王谷中醫診所的經營主體上做如此變更？一些患者家屬質疑，藥王谷中醫診所的幕後團隊，「一開始就給自己留了後路」、「如果真的有效，吳鵬飛為什麼不擔任法定代表人？」對此，王富杰表示，「這些事情政府在處理」，隨即掛斷記者電話。

藥王谷中醫館的總顧問侯元祥。（取材自封面新聞）

●「抗癌神醫」稱自創祕方 沒醫師證被判刑

藥王谷中醫診所的經營主體變更後，吳鵬飛開始宣傳一名名叫侯元祥的青島「中醫」。2023年2月，侯元祥因「生產、銷售假藥罪」一審被判12年，而涉案的假藥，正是侯元祥自製的「抗癌1號」、「抗癌2號」。吳鵬飛發布300多條視頻為其「鳴不平」，稱侯元祥20多年治療3000多名癌症患者，高達80%以上治好了。視頻播放量過億，侯元祥被奉為「抗癌神醫」。

但一審判決披露的信息顯示，侯元祥初中畢業後，從某位「二姥爺」處獲得治療腫瘤的五種藥「祕方」，陸續添加靈芝、蟲草等自創了祕方。侯元祥承認自己沒有取得醫師執業證，也不會號脈，其對外宣稱的「中國醫學院教授」、「國際醫學博士」等頭銜都是虛構的。2024年12月30日，侯元祥被以「妨害藥品管理罪」判處有期徒刑六年，罰金1000萬元。

經侯元祥上訴，青島市黃島區人民法院重審認為，「侯元祥等人無中醫醫師資格，故意購買無藥品合格證的中藥材藥渣、藥末，熬製藥方成分不明的自命名中藥製劑，不區分病因病情，銷售給不同癌症患者和心腦血管疾病患者，部分患者延誤診治、病情惡化，銷售金額達1000餘萬元，係借中醫診療之名，行非法製售藥品之實，嚴重擾亂中醫藥管理秩序、損害中醫藥聲譽，具有嚴重的社會危害性」。

與此同時，吳鵬飛仍發視頻稱將等侯元祥重獲自由後，與其攜手打造中國中醫抗癌品牌「藥王谷」。多位癌症患者家屬說，家人都是看到吳鵬飛宣傳侯元祥視頻後才來藥王谷看病的。2024年4月19日，藥王谷中醫診所開業，宣傳展板介紹侯元祥為「武當山藥王谷中醫館抗癌研究中心總顧問、總指導」，並稱其已把治癌祕笈傳授給了武當山藥王谷中醫館抗癌研究中心。

開業當日，從各地趕來的數百位癌症患者及其家屬擠滿診所，吳鵬飛像明星一樣被簇擁著要求合影，一些患者稱其為「大家的救命恩人」。一名患者稱，梅鑫後來也經常一身道袍出現在診所。梅鑫的妻子王某拍視頻介紹開業盛況，稱有5000多人已排好了號。

但多位患者家屬稱，藥王谷中醫診所醫師看病方式很隨意，通常被要求先做梅花灸，一個療程七天，費用近2萬元；同時開一副基礎草藥和一副「抗癌祕方藥」，被稱「侯元祥弟子」的坐診醫師最便宜一名也需要1萬4900元。

從2024年4月18日開業，到同年5月31日被當地市場監管部門認定存在虛假宣傳等違法行為責令停業、處以29.6萬元行政處罰，經武當山旅遊經濟特區衛健局統計，藥王谷中醫診所共接診392人。據封面新聞引述患者家屬說法，就診患者已至少有30人死亡，20餘人病情加重。

目前，當地衛健局以該診所存在醫師開展診療活動未依照規定填寫處方、門診病歷等資料，使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作的違法行為，作出警告並罰款12.1萬元的行政處罰。藥王谷中醫診所涉及爭議，也被當地警方刑事立案偵查。