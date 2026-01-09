結紮31年 洛陽婦補辦戶口 名下多個13歲兒 咋回事？

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
張女士。（視頻截圖）

河南洛陽近日傳出一件離譜的「私生子入戶籍」事件。張女士某次補辦戶口本時發現名下多了個13歲的「兒子」，但自己明明早已節育，一查竟是丈夫和情人所生的私生子。張女士質問丈夫「兒子」的媽是誰，丈夫卻回答「孩兒他媽我不知道是誰，我倆離婚就行了」。憤怒的張女士進一步查出，當時丈夫和小三偷拿自己的身分證去報的戶口，而醫院、戶籍派出所竟都沒發現，一怒之下已上法院控告丈夫涉及重婚。

據小莉幫忙報導，60歲的張女士表示，她1月7日補辦戶口本時，發現名下多個13歲的兒子且自己是母親，一查竟是丈夫私生子，情婦是剖腹產在醫院生的，兩人還偷拿她的身分證到醫院去辦出生和戶口登記。

「是我老公和小三生的，我3個孩子都是順產，且1995年就結紮了，肚子上都沒有剖腹產疤痕，不是我生的」，張女士在記者陪同下找丈夫理論，其丈夫一度辨稱：「這個的確的是你的兒子」，「我不跟你說，你會給我身分證嗎？」，「你（指張女士）都知情，孩兒他媽我不知道是誰，孩子現在跟著我上學呢，我倆離婚就行了」。

張女士的丈夫從頭到尾不願說出私生子的媽是誰。（視頻截圖）

「結婚35年，原本只是覺得他外頭有人，沒想到做得這麼過份，還把私生子報到我家的戶口本上，讓我當私生子的媽媽」，張女士氣憤地說。

張女士名下為何憑空多了孩子又上了戶口？對此洛陽新安縣第二人民醫院表示，產婦（小三）和張女士丈夫拿著張女士的身分信息來辦的出生信息，「我們做錯了我們認可會追查調查」。當地戶籍所在地派出所也稱，入戶時手續齊全真實，接下來如果出生證明作廢，我們戶口也要註銷。

張女士對這真相氣得怒不可遏，已上法院控告丈夫重婚。

相關話題今衝上微博熱搜前三，網友們紛紛留言質疑，醫院和戶籍派出所都沒核對張女士丈夫和其情婦與張女士的證件是否相符就直接讓私生子入了戶口，必須徹查，了解其中是不是有人「收錢了」；也有人對其丈夫和情婦採取讓私生子入戶口的方式覺得「哇哦，姐妹們，這是新方法哦，看到的都要學聰明點」，「夫把孩子戶口安在原配名下，是不是還想讓原配將來『被繼承』？」，「離譜，節育的母親『被剖腹產』，醫院辦手續都不看臉的嗎？」，「短劇還是拍保守了」。

河南 微博

