河南弱智村民接任村支書 當局查出「頂包」、問責11人

中國新聞組／北京8日電
當事人郭黑某。(取材自澎湃新聞)
河南輝縣一村委會前陣子爆出因為欠債，在多人串通下讓智力缺陷者「頂包」接任「村支書」，在官方調查核實情況直之後，依規依紀依法對相關單位和11名責任人嚴肅追責問責。當事人郭黑某的堂兄郭白某介紹，當地法院相關負責人已向郭黑某鄭重致歉，並贈予部分生活物資。

綜合澎湃新聞、新黃河報導，為了躲避限高，時任村支書的帖某，串通私蓋鎮政府公章，村裡的一名智力有缺陷的殘疾人被任命為村支書。

針對網上反映「輝縣市南寨鎮孫石窯村一智力殘疾村民被『頂包』成『村支書』」，新鄉市委、市政府高度重視，於2025年12月16日成立聯合調查整頓組，進行全面調查核實。

根據調查核實情況，依規依紀依法對相關單位和11名責任人嚴肅追責問責。

去年12月16日，河南新鄉市輝縣市法院執行局副局長裴峰、法官朱新昌來到郭黑某家，向郭黑某鄭重道歉，「對不起，給你造成了不好的影響。」

郭黑某堂哥郭白某介紹，裴峰、朱新昌上門道歉時態度誠懇，還帶上了方便面、食用油、牛奶等慰問品。郭黑某接受了兩人的道歉。

郭白某稱，涉事的時任鎮長石某某、村支書帖某等相關責任人並未上門。

