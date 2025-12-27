河南男網購10-9枚蛋收到1個 客服：中間「-」是減號

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
河南一名男生網購標示「10-9枚」的滷蛋，實際僅收到一個。客服解釋稱，「親，中間是減號」。(視頻截圖)
近日，河南一名男生網購標示「10-9枚」的滷蛋，實際僅收到一個。客服解釋稱，「親，中間是減號」。當事人花費3.6元人民幣(約0.5美元)，商家最終退還10倍賠償金（36元）。對此，有網友調侃稱：「要是寫『9-10』你會倒欠商家一個滷蛋」。

大河報報導，近日，一男子發視頻稱，在網購平台下單購買滷蛋時，看到商品頁面標注「10-9枚」，實付3.6元，本以為能收到九至十枚滷蛋，結果收到貨後卻發現，僅有一枚滷蛋。

當男子聯繫商家客服詢問時，對方回應稱：「頁面上的『-』不是區間符號，而是數學減號，十減九就是一枚。」

據報導，男子表示，視頻發完第二天，已收到商家的十倍賠償。

報導指出，12月25日，嘗試搜索涉事店鋪的「10-9枚滷蛋」商品鏈接，發現該鏈接已無法被搜索到。

網友紛紛調侃，「如果『9-10』枚，是不是要倒給商家一枚?」、「套路比雞蛋多」、「商家真是個人才」、「網：腦筋急轉彎，你輸了」、「商家這文字遊戲玩得溜啊」、「套路太深，玩不過他」、「這不就是欺詐消費者？」、「買個蛋也要做數學題」。

據報導，消費者權益保護法第8條明確規定，消費者享有知悉其購買、使用的商品或者接受的服務的真實情況的權利；第20條規定，經營者向消費者提供有關商品或者服務的質量、性能、用途、有效期限等信息，應當真實、全面，不得作虛假或者引人誤解的宣傳。

河南一名男生網購標示「10-9枚」的滷蛋，實際僅收到一個。客服解釋稱，「親，中間是減號」。(取材自上觀新聞)

