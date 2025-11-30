我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

「遇上ICE」職場權益指南 紐約移民聯盟走訪商家貼告示

「孩重病錢不夠」 股民發帖求主力拉漲停… 隔天成真了

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友發帖截圖。（取材自每日經濟新聞）
網友發帖截圖。（取材自每日經濟新聞）

中國上市公司襄陽軸承11月28日直線漲停，報收14.76元人民幣(約2美元)/股。與此同時，一名股民關於該股的一則留言引發關注。該股民27日發帖稱，「主力求您拉個漲停，孩子生重病錢不夠」。結果，公司第二天真漲停了，有網民質疑是否涉嫌操縱股價？有律師回應表示，現有的證據還無法證明求助事件和漲停之間是否有什麼必然關聯，上述事件也有可能是偶然事件。

每日經濟新聞報導，一位股民27日在股吧「同花順社區」發文求助：「主力如果能看到，拉個漲停吧，孩子重病錢不夠努力湊了，只能在這搏一下，能行我努力了不行只能認命！！如果搏對了我永遠記著主力恩情，等有能力想辦法回報您！！！實在沒辦法了，謝謝大家幫忙，希望主力看到能幫我一次，求求您了，我不會輕易認輸，我是真沒招了來這碰下運氣，實在不行我真的無力了我很努力很努力還是很無力。」

隔天，本來低開的襄陽軸承在28日上午10點20分左右突然拉升，不到五分鐘直線漲停，隨後以漲停板收盤。

不尋常的走勢直接把襄陽軸承推上了熱點，「社區大愛：襄陽軸承」的話題一度登上同花順熱點榜第一名。

據上海證券報報導，雖然目前沒有證據證明襄陽軸承的漲停與前一日股民的求助相關，但不少股民已經將漲停歸功於主力。有股民就說：「好人有好報，主力大賺，孩子平安。」但也有不少股民表達了冷靜的態度說：「這股票原本股性就好 底部都是漲停上來的。」

據報導，襄陽軸承近期較為強勢，25日也剛剛經歷過一個漲停，近6個交易日內區間漲幅超過20%。

資料顯示，襄陽軸承主要從事軸承及其零部件的生產、科研、銷售及相關業務，公司主要產品為汽車軸承、等速萬向節等，是目前國內主要的汽車軸承專業生產基地之一。

上述異動是否存在法律風險？北京市京師（武漢）律師事務所高級合夥人黃俊濤律師表示，要界定該事件是否涉嫌操縱股價，要看相關主體是否具有操縱市場的共謀或者煽動行為，響應的人有沒有合謀去拉抬股價，股民、響應者和公司之間是不是存在一些關聯，是不是有可能涉及內幕交易等。現有的證據還無法證明求助事件和漲停之間是否有什麼必然關聯，上述事件也有可能是偶然事件。

而據媒體報導，公司工作人員表示已留意到上述消息，具體情況不太了解，「漲停應該是市場原因，跟我們沒有關系，我們這邊（經營）正常」。

襄陽軸承11月28日漲停。（取材自每日經濟新聞）
襄陽軸承11月28日漲停。（取材自每日經濟新聞）

武漢

上一則

車模不雅視頻瘋傳 小鵬車太低俗？ 品牌方急喊是AI搞的

下一則

廣州男便秘十多天後 口腔噴出糞便 醫：再晚一天就慘了

延伸閱讀

「哪位少爺吸了？」 吸毒紀錄將被封存 網疑為特權洗白

「哪位少爺吸了？」 吸毒紀錄將被封存 網疑為特權洗白
網購配件10年後才到貨 事主：早已忘記訂單 玩偶也賣了

網購配件10年後才到貨 事主：早已忘記訂單 玩偶也賣了
印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊
折疊iPhone大突破 「無折痕設計」成殺手級賣點

折疊iPhone大突破 「無折痕設計」成殺手級賣點

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉