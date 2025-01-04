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一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

中國新聞組／北京4日電
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

近日，男演員楊亘從北京坐飛機準備飛往成都，上飛機前在機場買了很多高端品牌的禮品（美珍香），但不小心丟在機艙的行李架上。為找回丟失物品，楊亘給國航經理打電話解決問題，但對方態度冷漠，還拒不配合，甚至稱聽警方安排就行。

據網易號「簡讀視覺」指出，楊亘2日在短視頻平台發布一條視頻，講述他的一大包禮品被機場的機組人員給瓜分吃了。2024年的12月29日凌晨，他和國航的經理打了一通電話，表明他為這通電話已等了50分鐘，可話還沒說完，電話那邊就傳來了不耐煩地聲音稱，「不需要再跟我說了」。楊亘直接乾脆明了的說明他已經聯繫過成都這邊的警察了，希望國航能配合聯繫一下機組去確認他丟行李這件事情。

因為在前一天晚上，楊亘在北京提著行李準備坐飛機飛往成都，下飛機時有一個紅色的手提袋忘記拿下去，當時在機艙，空姐幫忙放到了行李架上。他第一時間聯繫了成都的物品遺失處，物品遺失處卻告知沒有這個東西。楊亘心想，這不對勁。

這個包裝袋裡裝的是楊亘買的十盒高端食品禮盒，而該品牌主要售賣的就是肉脯和肉鬆，且價格昂貴。楊亘第一反應就是聯繫了當地的派出所。派出所工作人員調出了監控，發現並沒有乘客誤拿楊亘的禮品袋，說明東西還在飛機上。機場清潔隊稱，確實看到了有一個大紅色的手提袋，但機場機組工作人員隊說要自行處理，並以裡面有開封的食品為由，不交給成都遺失物品處。

當天，在楊亘坐的那架飛機落地成都一小時後，又重新起飛飛往北京機場，還是同一機組人員。該航班的機組人員卻稱，遺失處沒有遺失的物品。很明顯機組人員前後口徑不一樣。

這一下給楊亘氣笑了，難道這麼一大包的東西就這麼不翼而飛了嗎？ 於是，楊亘就開始打國航電話投訴，可一整晚打了幾十個電話，又等了50分鐘才等到國航經理的電話連線。楊亘強壓怒火和國航經理講話道理。國航經理依然死咬一句，「確實沒辦法聯繫機組」。最後還是以國航不配合處理問題，結束了這場通話。

又經過一、兩天，稱機場也跟國航聯繫上了。可機場這邊一口咬定說他們沒有問題，也不願意派人跟楊亘做對接。警方建議，楊亘可以向法院起訴對方。楊亘最後決定繼續投訴。

據大河報，國航客服人員表示，將把此事反饋上級。國航一名值班經理回覆：「還未接到相關情況的通知，暫時無法回答。」

對此，網民紛紛表示，「給他們狂的」、「不問自取就是偷」、「機組連夜下單十盒美珍香，正在等到貨」、「目前我們還沒統一口徑，沒有商量出對策」、「多好吃啊，東西都沒下飛機」、「籌錢也得買齊」、「領導自己到廣州採購給員工福利吧，饞死他們了」。

楊亘。(取材自微博)
楊亘。(取材自微博)
楊亘在視頻中說，國航經理告訴他聯繫不上機組人員。(視頻截圖)
楊亘在視頻中說，國航經理告訴他聯繫不上機組人員。(視頻截圖)

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