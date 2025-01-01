已婚男師辦公室擁吻女學生 不雅片外流 網：私下恐更瘋狂

四川一所高中的男老師和女學生在辦公室擁吻，過程全被拍下。（視頻截圖）

四川達州一名男老師疑與女學生存在不雅行為，近日在網路流傳的視頻可看到，兩人在辦公室舉止親暱，甚至摟抱、親吻，引發熱議。當地教育局 已介入處理，該名據傳已婚的男老師已被停職。

影音來源：YouTube

綜合奔流新聞、香港 01等媒體報導，網路上流出的兩段監控視頻可看到，年約3、40歲的男老師坐在辦公椅上緊抱女學生，女生起初在玩手機，結果忽然轉過頭和男老師親吻，親吻後女學生還捂臉做出害羞的模樣，男老師則將女學生抱得更緊。

另一段監視器畫面中，辦公室拉上窗簾，女學生則趴在男老師身上親吻其頸部，後來兩人開始接吻。桌上擺放的電腦播放著走廊的監控畫面，顯然是在留意有沒有經過。由於兩人動作親密熟練，網友質疑他們之前曾多次發生不雅行為。

爆料者稱涉事學校是達州銘仁園中學，該名男老師已婚，且育有年約3、4歲的小孩。網友怒批「太離譜」、「老師毫無師德，應該嚴懲」；還有人質疑「在辦公室都敢那樣，私底下估計更瘋狂」。

達州市教育局師德師風問題舉報電話的接線工作人員透露，教育局已關注到網上相關信息，目前已經責成該校所屬的達川區教育局核實事件。據學校官方介紹，達州銘仁園學校創辦於2001年，是一所集小學、初中、高中於一體的現代化寄宿制學校，而校方並未對此做出回應。