中國省級一把手調動 河南廣西人事出現變動

樓陽生(圖)不再擔任河南省委書記的職務，將由劉寧接任。(中新社資料照)

中國省級一把手出現調動。據新華社報導，中央日前決定，樓陽生不再擔任河南 省委書記的職務，將由劉寧接任，劉寧並不再擔任廣西壯族自治區黨委書記的職務，由青海省委書記陳剛主政廣西。

據新華社，中央日前決定，劉寧任河南省委委員、常委、書記，不再擔任廣西壯族自治區黨委書記、常委、委員職務；樓陽生不再擔任河南省委書記、常委、委員職務。青海省委書記陳剛調任廣西壯族自治區黨委委員、常委、書記。

目前官方尚未公布樓陽生的下一步動向，也未公布青海書記的人選。

公開資料顯示，劉寧出生於1962年1月，吉林臨江人。他曾任水利部總工程師，2009年1月後歷任水利部黨組成員、副部長，青海省委副書記、政法委書記等職，2018年9月當選為青海省省長，2020年8月當選為遼寧省省長。

2021年10月，劉寧任廣西壯族自治區黨委書記，直至此次主政河南。他是第19屆中央候補委員、第20屆中央委員。

卸任河南書記的樓陽生，出生於1959年10月，現年已65歲。樓陽生曾任山西省省長、山西省委書記等職，2021年6月任河南省委書記。樓陽生是20屆中央委員。

樓陽生被視為「之江新軍」一員，因其早年曾在浙江工作，任共青團浙江省委書記、金華市委副書記、麗水市委書記、浙江省政協副主席等職。

樓陽生主政河南任內發生過爭議事件，包含2022年河南多家村鎮銀行取款難事件，一時成為時政熱議焦點。2021年河南鄭州 還發生水災災情瞞報事件。

另據公開資料，陳剛1965年4月生，陳剛曾任中國貿促會北京市分會主任，北京市朝陽區區長、區委書記，2012年7月後任北京市委常委，貴州省委常委、貴陽市委書記，河北省委常委、副省長，雄安新區黨工委書記、管委會主任，省委副書記，2020年12月任全國總工會黨組書記，2021年2月任全國總工會黨組書記、副主席、書記處第一書記。

2022年12月，陳剛任青海省委書記，直到這次主政廣西。陳剛是20屆中央委員。