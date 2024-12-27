江蘇農民賣羊肉賺180元 地方官罰10萬 被指藉罰單創收

江蘇鹽城一名農民去年賣羊肉獲利180元，卻被當地以未檢疫為由開罰10萬元，引發熱議；示意圖。(取材自九派新聞)

中國地方政府在經濟疲弱波及稅收下，以罰單創造非稅收入引發民怨。官媒報導，江蘇鹽城一名農民去年賣羊肉獲利180元(人民幣，下同)，卻被當地以未檢疫為由開罰10萬元，農民因不服被罰而告上法院，「小過重罰」引發熱議。

法治日報報導，全案24日下午在江蘇省鹽城市中級人民法院開庭，但法官未作出判決。而此案先前曾被下一級的鹽都區人民法院駁回。

據報導，2023年11月21日，鹽城市大豐區市監局工作人員在城中菜市場，查獲64歲陳廣芳攤位上擺放的一條羊體和六個羊頭未依規定檢疫並蓋章。陳某承認家中冰箱裡還有三條羊體，執法人員遂前往他的家中辦理扣押手續。陳某在三天後，遞交了住家當地村委會及市場管理辦公室蓋章的「情況說明」，內容是家中有老人身患淋巴癌晚期，需要巨額醫療支出，且家中生活困難，希望市場監管局從輕、從寬處理，並保證今後不再犯。

但今年1月18日，大豐區市監局仍向陳某下達行政處罰告知書，除沒收所有未賣出的羊肉外，並罰款13萬180元及沒收違法所得180元；2月23日，陳某販售的羊肉鑑定報告出爐，在獸藥、金屬殘留等方面檢驗合格。

大豐區市監局經聽證及討論後，並未採信陳某的申辯，最後只將罰款將降為10萬元，其餘處罰未變。陳某不服裁罰，在5月6日向鹽城市鹽都區人民法院控告大豐區市監局，理由是認定事實錯誤、過罰失當，且面臨「因罰致貧」，請求法院撤銷處罰。

但鹽城市鹽都區人民法院認為，行政機關作出的行政處罰決定「認定事實清楚，證據確實充分，適用法律正確，量罰適當，程序合法」，因此駁回陳某的訴訟請求。陳某不服，向上一級的鹽城市中級人民法院提出上訴。

根據報導，大豐區市監局人員在出庭時表示，陳某從事相關經營20多年，明知或應知羊肉需檢驗檢疫方可銷售，且已售出的羊肉無法檢驗，危害後果無法消除；陳某則表示，他是受一名亟需用錢治療的癌症 晚期患者所託，才幫忙宰羊賣肉，希望法庭考慮實際困難。

經實地查訪，委託宰羊的是一民顧姓農民，已在訴訟期間逝世，他的弟弟顧德奎以手寫方式為陳某作證，證明是他找陳某幫忙。

陳某表示，當時顧某託人找到她幫忙處理6隻羊，「他一個光棍，60多歲了，看他很窮，我才去幫的。」自己今年64歲，家中公公患病，已無法走路，她獨自在菜市場賣肉，「我們又不是作假的，他們罰我們卻要這麼重。」